Un periodista presente en la sala del intento de atentado contra Trump destaca dos detalles del control de seguridad: "Todo era muy confuso por la lluvia y el viento"

Carlos Alsina ha hablado con José Díaz-Balart, presentador de NBC y Telemundo, que se encontraba en la sala donde se celebraba la tradicional cena de corresponsales cuando se produjeron los disparos entre las fuerzas de seguridad del presidente de Estados Unidos y Cole Allen, un hombre californiano de 31 años que intentó acceder al evento con la intención de atentar contra la cúpula del Gobierno.

El evento tenía lugar en el hotel Hilton, el mismo en el que Ronald Reagan sufrió un intento de asesinato en 1981. Se trata de una cita que se celebra desde 1914 y a la que Díaz-Balart lleva acudiendo 15 años. En esta ocasión, sin embargo, detectó algunos detalles que le resultaron extraños.

Según ha relatado, el acceso no fue tan estricto como en otras ocasiones: "Había personas de la organización pidiendo el boleto, pero todo era muy confuso por la lluvia y el viento". Incluso ha explicado cómo uno de sus acompañantes entró mostrando únicamente un sobre. Además, los detectores de metales no estaban gestionados directamente por el Servicio Secreto, como sucedía normalmente, aunque sí había presencia de agentes de seguridad.

Desde el vestíbulo hasta el salón —ubicado en el sótano— hay que descender tres plantas, y Allen logró llegar al primero de esos niveles. El hecho de que estuviera alojado en el hotel facilitó su acceso.

En ese momento, los asistentes escucharon "clarísimamente" los disparos. "Fueron cinco detonaciones. Inmediatamente supe que eran balas", ha explicado Díaz-Balart, que fue corresponsal en El Salvador durante la guerra civil en el país y reconoce ese sonido. Tras los disparos, se produjo un movimiento inmediato en la sala: "Pensamos que alguien iba a entrar por la puerta".

Fueron cinco detonaciones. Inmediatamente supe que eran balas

El periodista ha subrayado la gravedad de la situación, ya que en el evento se encontraban varios altos cargos en la línea de sucesión presidencial. "Lo raro de este evento es que están todos los oficiales desperdigados en diferentes mesas", ha señalado.

En cuanto a su reacción, ha explicado que optó por mantenerse atento a lo que ocurría: "No me puse debajo de la mesa. Pedí al resto que lo hiciera, pero yo me quedé con la cabeza baja para observar la sala; mi reacción es ver siempre lo que está pasando".

El presidente de la Cámara de Representantes fue evacuado rápidamente, pero, según Díaz-Balart, en ningún momento se trasladó un mensaje claro de que la situación estuviera bajo control. Aunque inicialmente se planteó continuar con el acto —"el presidente quiere seguir con el evento"—, finalmente el dispositivo de seguridad decidió cancelarlo. Está previsto que el presidente comparezca posteriormente en la Casa Blanca para informar de lo sucedido.