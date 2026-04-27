De Trump a Reagan: los últimos atentados contra los presidentes de Estados Unidos

El reciente intento de atentado contra Donald Trump en Washington ha vuelto a poner el foco sobre un fenómeno persistente en la historia estadounidense: la violencia política dirigida contra sus líderes. El episodio, ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, es el tercero contra el actual presidente, lo que subraya la intensidad del clima político contemporáneo y las crecientes preocupaciones sobre la seguridad institucional.

Lejos de ser un hecho aislado, estos ataques se inscriben en una larga tradición de atentados contra presidentes en Estados Unidos. Desde el siglo XIX, el país ha vivido episodios recurrentes de violencia contra sus máximos dirigentes, hasta el punto de que uno de cada cuatro presidentes ha sido objetivo de intentos de asesinato desde 1865.

Cuatro presidentes de EE.UU asesinados

En total, cuatro presidentes han sido asesinados en el ejercicio de su cargo: Abraham Lincoln en 1865, James A. Garfield en 1881, William McKinley en 1901 y John F. Kennedy en 1963. Estos magnicidios marcaron profundamente la historia política del país y evidenciaron la vulnerabilidad del sistema democrático frente a la violencia individual o ideológica.

Además de estos casos mortales, otros presidentes sobrevivieron a atentados que dejaron huella. Este patrón histórico revela una constante: la presidencia de Estados Unidos, por su enorme peso simbólico y político, ha sido repetidamente un objetivo de violencia. Factores como la polarización, la proliferación de armas y el impacto mediático global convierten cada atentado en un episodio de gran trascendencia, no solo para el país, sino para el conjunto del sistema internacional.

Intentos de asesinato

Además de estos casos mortales, otros presidentes sobrevivieron a atentados que dejaron una huella profunda tanto en su vida personal como en la memoria colectiva del país. Entre los más destacados figuran Theodore Roosevelt, herido de bala en 1912 durante una campaña electoral mientras pronunciaba un discurso; Ronald Reagan, gravemente herido en 1981 a la salida del hotel en Washington del que salió ileso Trump en el día de ayer; y el propio Donald Trump, que ha resultado herido o ha sido objetivo directo de varios intentos recientes.

En el caso de Roosevelt, su decisión de continuar hablando tras recibir el disparo se convirtió en un símbolo de determinación y liderazgo, reforzando su imagen pública en un momento crítico. Reagan, por su parte, protagonizó una recuperación que fue seguida con enorme atención mediática, generando una ola de simpatía que fortaleció su presidencia.

Otro ejemplo puede ser el de George Bush, al que le lanzaron una granada en el año 2005. El artefacto cayó a pocos metros tras golpear a alguien en la multitud, pero no explotó debido a un fallo en el detonador, probablemente agravado porque estaba envuelto en un pañuelo que impidió su activación. El ataque no fue percibido en el momento por el propio Bush ni por su equipo, y solo se confirmó después como una amenaza real; el autor, que pretendía matar al presidente, fue detenido meses más tarde tras un tiroteo con la policía.

Creciente tensión política

La polarización social en aumento, la facilidad para disponer de armas de fuego y el efecto amplificador de los medios globales son elementos que contribuyen a la intensificación de este fenómeno. La propagación instantánea de información y la radicalización de algunos sectores hacen que cada incidente llegue a ser un evento de alcance global, con la posibilidad de impactar en las relaciones diplomáticas, los mercados y las percepciones internacionales acerca de la seguridad en Estados Unidos.

La persistencia de estos hechos sugiere que la violencia política, lejos de ser un reflejo del pasado, continúa siendo una amenaza latente para la estabilidad democrática en Estados Unidos.