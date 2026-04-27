Rubén Amón ironiza sobre el ataque a Trump: "Si toleramos las guerras, toleramos las bajas de un soldado y de un jefe de estado"

El periodista Rubén Amón ha hecho un planteamiento en la tertulia de Más de uno sobre el intento de atentado contra Donald Trump.

A raíz de la reflexión de Casimiro García-Abadillo sobre que no existe consenso en considerar a Trump malo, como sí existe con Hitler, y por tanto, la muerte de Trump no da igual moralmente, Rubén Amón ha planteado otro extremo: "En tiempos de guerra, ¿qué soldado y qué superior pueden caer sin que nos escandalice?".

Si toleramos la guerra, toleramos las bajas en todos sus grados

Amón ha defendido que, si damos por hecho que Estados Unidos está en guerra con Irán, no nos pueden sorprender las bajas: "Si toleramos la guerra, toleramos las bajas en todos sus grados. La de un soldado raso y la de un jefe de Estado".

Además, ha dicho que otro debate sería el de si éticamente es legítimo que Trump caiga precisamente como resultado de su enfrentamiento militar con otra potencia, a lo que el periodista ha dicho que "no nos tendría que parecer mal en tiempos de guerra".

En la guerra hay bajas

"¿Nos parecería bien que cayera Putin como jefe superior de las Fuerzas Armadas rusas? Claro que sí, porque nos parece bien que pueda caer el primer soldado de la primera trinchera. Es una guerra, ¿no? Pues en la guerra hay bajas", ha recalcado.