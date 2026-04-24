Un correo interno del Pentágono plantea suspender a España de la OTAN y Sánchez responde: "No trabajamos sobre emails, sino sobre documentos oficiales"

Un correo electrónico interno del Pentágono plantea las opciones que tiene Estados Unidos para sancionar a aquellos aliados de la OTAN que, a su juicio, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán. Entre estas opciones, se incluyen la suspensión de España de la alianza y la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, según informó un funcionario estadounidense a Reuters.

Las opciones políticas se detallan en una nota que expresa la frustración que hay ante la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos acceso, bases y derechos de sobrevuelo (ABO) para la guerra contra Irán, explicó el funcionario, quien habló y explicó el correo electrónico bajo una condición de anonimato.

El correo electrónico indicaba que el ABO es "solo el punto de partida absoluto para la OTAN", según el funcionario, quien añadió que las opciones circulaban en los altos niveles del Pentágono. Una de las opciones que planteaba el mail era la suspensión de países considerados "difíciles" de puestos importantes o prestigiosos en la OTAN, según indicó el funcionario.

Ni retirada de EEUU de la OTAN ni cierre de bases en Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente a los aliados de la OTAN por no enviar sus efectivos a ayudar en la apertura del estrecho de Ormuz, que fue cerrado al tráfico marítimo mundial tras el inicio de la guerra el 28 de febrero. También, ha declarado que está considerando retirarse de la alianza atlántica: "¿No harías lo mismo si estuvieras en mi lugar?", preguntó Trump a Reuters en una entrevista el 1 de abril, en respuesta a una pregunta sobre si la retirada de Estados Unidos de la OTAN era una posibilidad.

Pero el correo electrónico no sugiere que Estados Unidos lo haga, afirmó el funcionario, y tampoco propone el cierre de bases en Europa. El funcionario también se negó a decir si las opciones incluían una reducción de algunas fuerzas estadounidenses en Europa.

Al ser consultado sobre el correo electrónico, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, respondió: "Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros. El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente tenga opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y cumplan con su parte. No tenemos más comentarios sobre las deliberaciones internas al respecto", dijo Wilson.

La Administración Trump percibe un "sentimiento de derecho" en Europa

La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán ha planteado serias dudas sobre el futuro del bloque, con 76 años de historia, y ha provocado una preocupación sin precedentes de que "Estados Unidos no acuda en ayuda de sus aliados europeos en caso de ser atacados", según analistas y diplomáticos.

Gran Bretaña, Francia y otros países afirman que unirse al bloqueo naval estadounidense equivaldría a entrar en la guerra, pero que estarían dispuestos a ayudar a mantener abierto el estrecho de Ormuz una vez que se lograra un alto el fuego duradero "o terminara el conflicto".

Sin embargo, funcionarios de la administración Trump han recalcado que la OTAN no puede ser una vía de sentido único. Han expresado su frustración con España, donde el gobierno socialista de Pedro Sánchez declaró que no permitiría que sus bases ni su espacio aéreo se utilizaran para atacar a Irán. Estados Unidos cuenta con dos importantes bases militares en España: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

Las opciones políticas descritas en el correo electrónico pretenden enviar una señal contundente a los aliados de la OTAN con el objetivo de "disminuir el sentimiento de superioridad por parte de los europeos", afirmó el funcionario, resumiendo el correo electrónico.

La suspensión a España tendría un "impacto simbólico significativo"

La opción de suspender a España de la alianza tendría un efecto limitado en las operaciones militares estadounidenses, pero un "impacto simbólico significativo", argumenta el correo electrónico.

El funcionario no reveló cómo Estados Unidos podría proceder a suspender a España de la alianza, y Reuters no pudo determinar si existía algún mecanismo en la OTAN para "hacerlo".

El apoyo diplomático por las Islas Malvinas

El memorando también incluye la opción de considerar la reevaluación del apoyo diplomático estadounidense a las antiguas "posesiones imperiales" europeas, como las Islas Malvinas, cerca de Argentina.

El sitio web del Departamento de Estado indica que las islas son administradas por el Reino Unido, pero siguen siendo reclamadas por Argentina, cuyo presidente libertario, Javier Milei, es un aliado de Trump. Gran Bretaña y Argentina libraron una breve guerra en 1982 por las islas, después de que Argentina intentara sin éxito "apropiarse de ellas". Unos 650 soldados argentinos y 255 británicos murieron antes de que Argentina se rindiera.

Trump contra Starmer

Trump ha insultado repetidamente al primer ministro británico, Keir Starmer, llamándolo "cobarde" por su negativa a unirse a la guerra de Estados Unidos contra Irán, afirmando que no era "un Winston Churchill" y describiendo los portaaviones británicos como "juguetes". Inicialmente, Gran Bretaña no accedió a la solicitud de Estados Unidos de permitir que sus aviones atacaran Irán desde dos bases británicas, pero posteriormente aceptó autorizar misiones defensivas destinadas a proteger a los residentes de la región, incluidos los ciudadanos británicos, en medio de las represalias iraníes.

En declaraciones a la prensa en el Pentágono a principios de este mes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la guerra con Irán ha dejado al descubierto muchas cosas, y señaló que los misiles de largo alcance iraníes no pueden alcanzar Estados Unidos, pero sí Europa. "Nos encontramos con preguntas, obstáculos o dudas... No se puede tener una alianza sólida si hay países que no están dispuestos a apoyarte cuando los necesitas", declaró.

Sánchez no entra a valorar el correo y reitera su "absoluta colaboración" con la OTAN

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la segunda jornada de la cumbre informal de la Unión Europea que reúne durante dos días en Chipre a los líderes de los Veintisiete, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha entrado a valorar la información de Reuters sobre este correo interno del Pentágono. El líder del Ejecutivo español ha dicho que ellos no trabajan "sobre emails", sino sobre "documentos oficiales y posicionamientos oficiales" del Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump. Al tiempo, ha reiterado que la posición de España es "clara": "Absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional".