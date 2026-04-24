Qué pasa si expulsan a España de la OTAN: ¿puede EEUU forzar la salida de un país de la alianza?

La administración de Donald Trump ha expresado en muchas ocasiones el malestar con la OTAN al entender que no han obtenido el apoyo que esperaban para la guerra en Irán. El propio presidente de EEUU ha explicado más de una vez su "decepción" con los países de la Alianza y en particular con España.

El desencuentro de Trump con España tiene que ver con el gasto en Defensa y también con el uso de las bases norteamericanas situadas en nuestro país, las de Rota y Morón, que desde el Gobierno se ha reiterado que no podrán ser utilizadas para un conflicto como el de Irán.

Ahora, a las palabras de Trump y gente de su administración, se le suma la última información de Reuters: un supuesto correo electrónico del Pentágono baraja la suspensión de España de la OTAN después de la postura adoptada con la guerra en Irán.

Qué dice el Tratado de la OTAN sobre la expulsión de países

¿Puede Estados Unidos forzar la salida de España o cualquier otro país? La realidad es que el Tratado de la OTAN no refleja en sus artículos ninguna posibilidad para expulsar a un país que sea miembro de la Alianza Atlántica. Solo el Artículo 13 recoge la posibilidad de marcharse a un país miembro que así lo decida de manera voluntaria.

No obstante, existe la posibilidad de un 'aislamiento' diplomático que supondría dejar a España fuera de los órganos de decisión, así como la suspensión de la cooperación militar entre naciones, todo ello sumado a la presión política que pueda ejercer EEUU sobre la propia OTAN y sobre España, también con 'sanciones' económicas como los aranceles que anunció Trump.

Qué pasa si España sale de la OTAN

En el caso de que España saliese de la OTAN, un escenario altamente improbable, la primera consecuencia que tendría que afrontar es la de no estar protegido por la defensa colectiva de los aliados en caso de un ataque de otro país.

El propio presidente del Gobierno se ha pronunciado acerca del supuesto correo electrónico y le ha querido restar importancia. Así, Sánchez asegura que el Ejecutivo español no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales, y cumple con sus obligaciones.

"La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", añadió.