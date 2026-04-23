Última hora de la guerra en Irán, en directo: Sánchez reivindicará ante los líderes de la UE su postura con Israel y la guerra de Irán

El Ejército de EEUU asegura haber redirigido 31 buques, la mayoría petroleros, a puertos iraníes en su bloqueo

El Ejército de Estados Unidos ha cifrado este miércoles en 31 los buques a los que ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo estadounidense contra Irán" en el estrecho de Ormuz, afirmando que la mayoría eran petroleros y que también la mayor parte "han acatado" las directrices de los militares norteamericanos.

Así lo ha anunciado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), que ha afirmado que "las fuerzas estadounidenses han ordenado a 31 buques que den la vuelta o regresen a puerto como parte del bloqueo estadounidense contra Irán" al difundir en redes una infografía acerca del propio bloqueo.

En ella, el órgano castrense ha alegado que "la mayoría de los buques han acatado las órdenes estadounidenses" y que, igualmente, "la mayoría de los buques obligados a dar la vuelta han sido petroleros".