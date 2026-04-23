Última hora de la guerra en Irán, en directo: Sánchez reivindicará ante los líderes de la UE su postura con Israel y la guerra de Irán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicará este jueves en Chipre ante el resto de líderes de la Unión Europea la posición que mantiene sobre la guerra de Irán y la necesidad de que los Veintisiete decidan adoptar alguna medida en su relación con Israel.
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El Ejército de EEUU asegura haber redirigido 31 buques, la mayoría petroleros, a puertos iraníes en su bloqueo
El Ejército de Estados Unidos ha cifrado este miércoles en 31 los buques a los que ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo estadounidense contra Irán" en el estrecho de Ormuz, afirmando que la mayoría eran petroleros y que también la mayor parte "han acatado" las directrices de los militares norteamericanos.
Así lo ha anunciado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), que ha afirmado que "las fuerzas estadounidenses han ordenado a 31 buques que den la vuelta o regresen a puerto como parte del bloqueo estadounidense contra Irán" al difundir en redes una infografía acerca del propio bloqueo.
En ella, el órgano castrense ha alegado que "la mayoría de los buques han acatado las órdenes estadounidenses" y que, igualmente, "la mayoría de los buques obligados a dar la vuelta han sido petroleros".
Sánchez reivindicará ante los líderes de la UE su postura con Israel y la guerra de Irán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicará este jueves en Chipre ante el resto de líderes de la Unión Europea la posición que mantiene sobre la guerra de Irán y la necesidad de que los Veintisiete decidan adoptar alguna medida en su relación con Israel.
Los jefes de Estado o de Gobierno europeos se reúnen durante dos días en Chipre con motivo de que este país ostenta la presidencia semestral del Consejo de la UE, y mantendrán sendos encuentros en Agia Napa y Nicosia.
La guerra en Irán, la situación en general en Oriente Medio, los efectos económicos de la crisis y cómo hacerles frente, la ayuda europea a Ucrania y el próximo presupuesto comunitario son los principales asuntos de la agenda de esta reunión.
Sánchez viene defendiendo una negociación que permita el fin de la guerra de Irán, en la que insiste en que no se ha respetado el derecho internacional.
Trump se atribuye suspensión de ejecución de ocho mujeres iraníes y Teherán lo niega
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó este miércoles el mérito de la supuesta suspensión de la condena a muerte de ocho mujeres iraníes que había denunciado públicamente el día anterior y Teherán calificó como falsa la información del mandatario.
"Agradezco enormemente que Irán, y sus líderes, hayan respetado mi solicitud —en mi calidad de Presidente de los Estados Unidos— y hayan cancelado la ejecución prevista", escribió en su red Truth Social.
El mandatario lo calificó como "muy buenas noticias" y añadió que acababa de "ser informado de que las ocho mujeres manifestantes que iban a ser ejecutadas esta noche en Irán ya no serán ejecutadas. Cuatro serán puestas en libertad de inmediato y cuatro serán condenadas a un mes de prisión".
Irán insiste en que no reabrirá Ormuz hasta el levantamiento del bloqueo naval de EE.UU.
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que su país no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos levante el bloqueo naval impuesto contra sus puertos y buques.
"La reapertura del estrecho de Ormuz no es posible si se incumple de forma flagrante el alto el fuego", advirtió en X Qalibaf, una de las figuras políticas más visibles de la República Islámica en estos momentos.
El político y ex guardia revolucionario dijo que el alto el fuego está siendo vulnerado ahora mismo en su opinión por el "bloqueo naval y el secuestro de la economía mundial" por parte estadounidense y por los ataques israelíes contra Líbano.
Los talibanes respaldan por primera vez el diálogo de paz entre Irán y EE. UU.
El canciller del Gobierno de facto de los talibanes, Amir Khan Muttaqi, aplaudió este miércoles el acercamiento diplomático entre Teherán y Washington en una llamada con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi, marcando así el primer acercamiento de los talibanes a los diálogos de paz.
Según informó la Cancillería afgana, Araghchi dio cuenta del "último estatus de las negociaciones entre la República Islámica y los Estados Unidos", mientras que Muttaqi enfatizó la importancia de resolver los problemas mediante la negociación.
Muttaqi "consideró el enfoque diplomático adoptado por la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América como un paso constructivo", afirmó el comunicado oficial.
El Congreso rechaza la petición de Podemos de convocar un nuevo referéndum sobre la OTAN
El Congreso ha rechazado este miércoles solicitar al Gobierno que celebre un nuevo referéndum sobre la OTAN, a petición de Podemos, con el no del Partido Socialista, PP, Vox, PNV y Junts, que han apostado por la pertenencia a la Alianza como una garantía de seguridad.
La moción que se debatió ayer en el pleno y defendió la portavoz de Podemos, Ione Belarra, exigía un referéndum para que los ciudadanos puedan decidir sobre la pertenencia a la OTAN, una organización que han pedido abandonar como también han pedido cerrar las bases militares.
Su intervención se centró sobre todo en cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de ser "el señor de la paz por el día y el señor de la guerra por la noche".
Egipto avisa de que la guerra no debe eclipsar la tregua en Gaza
Egipto advirtió este miércoles que la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán no debe eclipsar las conversaciones para implementar el acuerdo de tregua que puso fin a la guerra en Gaza, alcanzado con la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado octubre.
El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, hizo esta demanda durante una serie de conversaciones telefónicas que realizó con el vicepresidente palestino, Husein al Sheij, el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, así como con Nikolay Mladenov, el representante para Gaza de la Junta de Paz creada por Trump.
Abdelaty hizo hincapié en que "la actual escalada de tensiones en la región no debe desviar la atención de la necesidad de completar la implementación de todos los requisitos de la segunda fase del plan del presidente Trump", apuntó un comunicado de Exteriores de Egipto.