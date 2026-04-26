Las últimas palabras del detenido por el intento de atentado contra Trump antes del ataque: "No permitiré que..."

Cole Allen, quien ha sido identificado como principal sospechoso del tiroteo en Washington, dejó escrito un mensaje a su familia instantes antes de irrumpir en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca con un arma de fuego. "No tengo intención de permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes", reza el texto que ha sido filtrado a varios medios de comunicación estadounidenses. "Siento rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta administración".

Además de a Trump, Allen también pretendía atacar cargos públicos, sin incluir al director del FBI, Kash Patel. "Son el objetivo, priorizando del más alto cargo al más bajo". En cambio, en el mensaje apunta que el personal de seguridad y del hotel "no son objetivo, si fuera posible". Aunque en el caso de los agentes del Servicio Secreto expresa su intención de "incapacitarlos de forma no letal" porque son "objetivos solo si fuera necesario". El documento explica también que utiliza perdigones y no balas para evitar daños mayores.

Son el objetivo, priorizando del más alto cargo al más bajo

La misiva recoge una parte de pregunta y respuesta sobre sus intenciones y en una se refiere al dicho cristiano de que hay que poner la otra mejilla. Sin embargo, considera que "poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es cristiano, sino complicidad con los crímenes del opresor". Así, cita "violaciones en centros de detención", a "los pescadores ejecutados sin juicio" o a "la adolescente violada por los muchos criminales de esta administración".

Sobre el hecho en sí del ataque, argumenta que Estados Unidos es un estado de derecho, pero que "cuando los representantes y jueces no cumplen la ley, nadie les debe nada". A nivel práctico, el presunto autor de los hechos expresa su sorpresa por la falta de seguridad dentro del hotel, con las medidas dirigidas principalmente al exterior y a los manifestantes. "Parece que nadie ha pensado qué pasa si alguien se registra el día anterior. Este nivel de incompetencia es demencial".

Este nivel de incompetencia es demencial

El sospechoso se dirigió también expresamente a sus familiares y amigos para decirles que "si hubiera habido otra forma de hacerlo, lo habría hecho". Finalmente, optó por el plan inicial al irrumpir corriendo en la noche del sábado por el control de seguridad para acceder al acto del Hotel Washington Hilton, donde estaban Trump, varios miembros de su gobierno y periodistas, pero fue reducido por los agentes no sin antes herir a uno de ellos de un disparo.