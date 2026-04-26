Quién es Cole Allen: el sospechoso por el tiroteo a Trump en la Cena de Corresponsales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido evacuado este sábado junto a su Gabinete y la primera dama, Melania Trump, de la cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Esto ha sido con motivo de un intento fallido de asalto con armas de fuego.

El sospechoso, llamado Cole Allen, de 31 años, fue identificado por un agente estadounidense. Allen, un hombre de la zona de Los Ángeles, ha sido reconocido en redes sociales como graduado del Instituto Tecnológico de California, donde trabajaba como profesor a tiempo parcial y desarrollador de videojuegos.

El Servicio Secreto afirmó que el sospechoso iba armado con una escopeta de caza, una pistola y varios cuchillos y fue detenido tras abrir fuego contra uno de los agentes, un suceso que activó el dispositivo de seguridad. Ha sido el propio presidente Donald Trump quien ha publicado fotos del sospechoso en su red social, así como el vídeo de seguridad.

El perfil del atacante de Trump: "profesor de nacimiento"

La motivación y el perfil del atacante de Trump han dejado varios interrogantes alrededor del caos y al motivo de su realización. El presidente lo ha calificado como un "lobo solitario y una persona con graves problemas".

El detenido Cole Allen, como ya se ha comentado, de 31 años, estaba supuestamente hospedado en el hotel Washington Hilton, lugar donde se celebraba la cena anual. El jefe del departamento de policía del Distrito de Columbia ha informado que no se conoce el motivo de la estancia de Allen en el hotel. El agente comentó también que el sospechoso es residente de Torrance, una localidad adyacente a Los Ángeles.

Es por el revuelo mundial que ha generado el intento de atentado a Trump que en las redes sociales se ha suscitado un gran interés por Cole Allen. Por ello, los más curiosos han accedido a sus perfiles en plataformas sociales y han descubierto detalles sobre su vida y trayectoria.

Algunas publicaciones de LinkedIn muestran que Allen fue nombrado 'Profesor del Mes' en 2024. Además, en su perfil se autodenomina como "ingeniero mecánico y científico informático de título, desarrollador independiente de videojuegos por experiencia y profesor de nacimiento". Cole Allen es licenciado en Ingeniería Mecánica por el Instituto Tecnológico de California y, en los últimos años, ha trabajado como profesor a tiempo parcial en C2 Education y como desarrollador de videojuegos autónomo.

No obstante, los motivos que han llevado a Cole Allen a disparar a Donald Trump siguen siendo una incógnita, tal como ha comentado el Presidente en una rueda de prensa posterior al suceso. Un atentado que ya es el tercero contra el republicano en los últimos 24 meses.