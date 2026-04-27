Todo lo que se sabe del ataque contra Trump: tercer atentado en dos años y un "lobo solitario" que reaviva las dudas sobre la seguridad

El presidente de Estados Unidos ha sufrido un intento de atentado -el tercero en dos años- durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en el Hotel Hilton de Washington, donde Ronald Reagan fue atacado en 1981. Un hombre, identificado como Cole Allen, ha sido detenido tras entrar en el salón armado con una pistola y varios cuchillos.

En los vídeos que se han difundido del momento del ataque, se ve cómo llega a apuntar a los asistentes, poniendo en duda la seguridad del presidente estadounidense, ya que al atacante no le costó trabajo sortear el anillo de seguridad a toda velocidad antes de ser reducido por una docena de miembros de seguridad.

Aunque las fuerzas del Servicio Secreto lo han aplacado en pocos segundos, a Allen le ha dado tiempo a disparar contra un agente que, gracias al chaleco antibalas, salvó su vida. Además, cabe destacar que el salón de baile está en la planta más baja del hotel, por lo que si en lugar de ser un único atacante hubieran sido más, las consecuencias podrían haber sido fatales.

El objetivo del ataque eran miembros de toda la Administración

Sin embargo, el presidente no fue el primero en ser evacuado. Tal y como se ve en los vídeos difundidos, fue el vicepresidente, JD Vance, al que primero sacaron del salón. Como se ve en las imágenes, uno de los miembros de seguridad le coge de la espalda y lo arrastra para sacarle de plano.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, se escondió debajo de la mesa mientras le decían cómo actuar, al igual que el propio Trump. Los miembros de seguridad le rodearon y taparon todos los ángulos posibles para que no pudiera ser disparado, En cuanto a la primera dama, nadie la protege ni la evacúa, sino que sale por su propio pie a la vez que Trump.

Un loco y lobo solitario

Mientras tanto, los asistentes gritaban y se escondían bajo las mesas, mientras se preguntaban si el presidente iba a volver a la cena. También fueron escoltados el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y Robert Kennedy Jr. Y es que, tal y como han apuntado los investigadores y ha informado el fiscal interino, Todd Blanche, "parece que, efectivamente, su objetivo eran personas que trabajan en la administración".

Cole Allen, el atacante de Donald Trump | Reuters

El atacante fue detenido y el propio Trump compartía imágenes del susodicho neutralizado. Asimismo, en redes sociales, la Policía de Washington D.C. ha confirmado que se han encontrado dos armas de fuego y "múltiples cuchillos". El presidente, en una rueda de prensa posterior al ataque, lo ha calificado de "lobo solitario" y "loco" con graves problemas mentales y ha alabado la acción del servicio secreto, que la ha calificado como "hermosa de ver".

Asimismo, en otra rueda de prensa, el presidente ha asegurado que Allen ha atacado movido por el "odio" a los cristianos. Además, tal y como ha informado el Noew York Post envió a su familia minutos antes del ataque un manifiesto en el que acusaba a Trump de ser "un pedófilo, violador y traidor".

Las desafortunadas declaraciones de la secretaria de prensa de Trump

Trump iba a dar un discurso durante la noche y la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, preguntada por Fox News Saturday Night sobre qué iba a contar el presidente, ha asegurado que "se iban a disparar algunos tiros. Será gracioso y entretenido. Él está listo para la batalla". Unas declaraciones poco afortunadas teniendo en cuenta que tan solo unos minutos después sucedía el atentado, ya que ocurrió al poco de comenzar la velada.

El salón de baile acorazado que está construyendo Trump en la Casa Blanca

Tras este incidente, Trump ha exigido al tribunal que ha paralizado su Salón de Baile de la Casa Blanca que apruebe la construcción inmediata del monumental proyecto para que no se repitan así, ya que, a su juicio, "jamás habría ocurrido con el salón de baile, militar y de alto secreto que ahora está construyendo".

Una cristalera rota por los disparos | Reuters

Este salón de baile pretende inaugurarlo antes de que se acabe su mandato en 2029 y tiene un coste estimado de entre 170 y 350 millones de dólares, según la propia Administración. Con una amplitud de 8.200 metros cuadrados, Trump lo concibe como una sala de recepciones acorazada, pero el proyecto está paralizado por el juez Richard Leon, que ha acusado a la administración de "regatear" los dictámenes contra el proyecto.

Unanimidad entre los líderes mundiales contra el ataque

El ataque contra Trump ha sido condenado de forma unánime por los diferentes líderes mundiales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado que "la violencia nunca es el camino" y ha apostado por la "democracia, la convivencia y la paz" para que la humanidad avance.

También ha mostrado su rechazo hacia "la violencia política" el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, mientras que la alta representante de la UE, Kaja Kallas, ha celebrado que Trump esté a salvo y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha agradecido "la rápida intervención de la policía y de los servicios secretos".

Los respectivos líderes de Francia, Alemania, Italia, Portugal, Canadá, Israel, Emiratos Árabes o Venezuela, entre otros, también han expresado su condena a lo sucedido y todos han mostrado su rechazo hacia el ataque.

Es el tercer ataque que sufre Trump en dos años de mandato. En julio de 2024, durante un mitin en Pensilvania, Thomas Matthew Crooks le disparó y la bala le rozó en la oreja. Unos meses después, en septiembre el Servicio Secreto descubrió a un hombre armado con un rifle AK-47 cerca del campo de golf de Trump.