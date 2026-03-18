Llegan las primeras multas por no llevar la baliza V-16: cuál es la sanción y qué pasa si no la llevo en el coche

El periodo de gracia de la DGT para no multar por no llevar la baliza V-16 parece que toca a su fin. Dicho periodo, anunciado por el propio ministro de Interior y el director de la DGT, consistía en dar más tiempo a los conductores para que se hicieran con la baliza, supuestamente obligatoria desde el 1 de enero de 2026.

Pero la realidad es que la comunicación sobre la obligatoriedad de la baliza ha dejado más dudas a los usuarios. Hoy en día, muchos siguen sin conocer si es obligatoria o no, si recibirán sanción o si por el contrario sigue en vigor el periodo de gracia dado por la Dirección General de Tráfico.

La llegada de las primeras multas por no incorporar la baliza V-16 para señalizar un accidente hace indicar que el periodo de gracia ha finalizado y ya se están dando las primeras sanciones por este aspecto, según afirma Pyramid Consulting, que aporta una imagen de una multa notificada en Valencia.

En el hecho que se notifica, aparece claro el motivo de la sanción: "No llevar instalada en el vehículo la señal reglamentada correspondiente V-16".

Ya el pasado 25 de febrero, Marlaska comentó la situación relacionada con la baliza en una comisión en el Congreso de los Diputados. El ministro del Interior reiteró que dicho instrumento "claro que es obligatorio desde el 1 de enero", pero que el periodo de gracia seguía vigente al no haber una "política de ponerse a hacer controles aleatorios para acreditar el cumplimiento de esta obligación".

No obstante, Marlaska dejó claro que sí habría sanción para aquellas personas a las que "se les avería el vehículo o tienen que pararlo por otra circunstancia y no tiene la baliza y no lo señaliza": "En ese caso, evidentemente, es cuándo se impone la sanción".

Cuál es la multa por no llevar la baliza V-16

La baliza V-16 es obligatoria desde este año para señalizar averías y accidentes en carretera. Se debe llevar en el interior del vehículo y estar certificada por IDIADA o LCOE, los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción leve de 80 euros, la misma cantidad que la establecida en su día para los conductores que no llevasen los triángulos de preseñalización.