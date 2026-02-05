La última alerta de la Policía Nacional: los ladrones ahora abren los coches para robar la baliza V-16

A partir del 1 de enero de este año, es obligatorio llevar la nueva baliza V-16 para señalizar averías y accidentes, siendo una herramienta que sustituye a los triángulos de emergencia. Se trata de una baliza que emite una luz y una señal de geolocalización para avisar al resto de usuarios de la vía y así evitar más incidentes en carretera.

Su implementación sigue generando polémica entre los usuarios mientras la DGT declara que la Guardia Civil dejará un "periodo razonable de tiempo" antes de introducir las multas por no llevarla en el vehículo. Una vez que se instalen, serán sanciones leves de 80 euros, la misma infracción que se aplicaba por no llevar los triángulos de emergencia.

La alerta de la Policía por los robos de las balizas

No obstante, su uso se sigue extendiendo entre los conductores, y cada vez más ciudadanos tienen su baliza en el interior de sus vehículos. Es por ello que la Policía Nacional se ha visto obligado a emitir una alerta por los últimos delitos que se están produciendo.

Se trata de delincuentes que emplean un modus operandi muy similar: rotura de uno de los cristales de las ventanillas del coche para sustraer las balizas V-16. Ya ha ocurrido en Granada, con 109 denuncias en el último mes, y también Leganés, en Madrid, donde un hombre de 41 años ha sido detenido como presunto autor de 21 robos con fuerza en vehículos con el objetivo de obtener del interior sus efectos, especialmente dichas balizas.

En el caso de Granada, la Policía Nacional ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia en los barrios de Albayda y en el Polígono de Almanjayar, mientras que ya se han detenido a doce personas.

Consejos de la Policía ante estos robos de balizas

La principal recomendación de la Policía Nacional a raíz de estos delitos es la de no dejar a la vista nada que los delincuentes puedan reconocer desde el exterior del vehículo. Si el ladrón observa el interior del coche y no ve absolutamente nada, aumenta la probabilidad de que no cometa dicho delito.

También aconsejan apuntar el número IMEI de la baliza, de 15 dígitos y exclusivo de cada baliza, lo que permite una mejor identificación en la denuncia policial y también su posterior seguimiento para entregársela a su propietario, en caso de que sea recuperada por las autoridades.