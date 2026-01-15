"En estos momentos, si no colocas la baliza V-16, te van a denunciar": la advertencia del director de la DGT

El director de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado que "en estos momentos" si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 le van a "denunciar" porque así lo marca la ley.

"En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", ha indicado el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero.

Tras clausurar la jornada 'Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities' realizada por Europa Press, Pere Navarro ha explicado que se ha dado un "tiempo cómodo" para adaptarse a la norma porque se está siguiendo "a casi 30 millones de vehículos y porque el objetivo final es salvar vidas y no poner multas". Así se ha expresado el director que ha evitado dar fechas concretas para el fin de dicho periodo.

Por su parte, el PP en el Congreso ha pedido a la DGT expedientes, informes técnicos, jurídicos o económicos emitidos por los órganos competentes que "acrediten la eficacia, viabilidad e implementación" del uso de la señal V-16 "como una medida prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras". Así consta en la solicitud de los populares, registrada en la Cámara Baja el pasado 19 de diciembre.

Quién debe llevar la baliza y cómo se usa

La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

A escasos días de que su uso fuera obligatorio en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas, la DGT retiró la homologación de varias balizas V-16. Los motivos de esta retirada son principalmente la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes y no fallos técnicos detectados en el funcionamiento de las luces.