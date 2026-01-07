La baliza V-16 y el nuevo timo de la 'grúa pirata': la Guardia Civil avisa de lo que nunca debes hacer

Desde este 1 de enero de 2026, la baliza V-16 es obligatoria para señalizar averías y accidentes en carretera. Todos los conductores deberán llevar en el interior del vehículo este aparato, que tiene que estar certificado por IDIADA y LCOE, siendo estos modelos que cumplen con la normativa exigida para su buen funcionamiento.

No obstante, la llegada de la baliza ha generado mucha polémica. Especialmente, por la privacidad de los usuarios que la utilizan, puesto que ésta envía una señal con la ubicación del vehículo una vez que se enciende, lo que muchos califican como un atractivo para delincuentes.

Así, la geolocalización ha provocado que expertos cuestionen el uso de la baliza, por la posibilidad de atraer las denominadas 'grúas falsas' o los robos. Así lo afirma Javier Sanz, experto en ciberseguridad, en 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, donde también han hablado con el coordinador AUGC, Javier Cantero, quien apunta a que existe la posibilidad "teórica" de que los delincuentes aprovechen esta señal que se emite al encender la baliza.

"Primero se elige a la víctima y después se ejecuta el delito", afirma Cantero, quien insiste en que los delincuentes pueden no invertir tiempo y recursos en acudir al azar a uno de estos puntos geolocalizados por la baliza, con el riesgo que supone ante las autoridades policiales.

Estos aspectos han reforzado las reticencias de los más escépticos con este aparato ahora obligatorio, ya que la DGT recibe los datos en tiempo real proporcionados por la baliza encendida y después los transmite a navegadores de mapas como Google Maps o Waze, llegando incluso usuarios a elaborar una página web con dichos datos a disposición de cualquier usuario.

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, señaló en declaraciones a laSexta que "son más los beneficios" que proporciona la baliza, aunque admite que los servicios de auxilio en carreteras ya actúan ante posibles fraudes. Por ejemplo, ofreciendo la matrícula del vehículo que acudirá a ayudar a la persona afectadas, para evitar robos o la presencia de dichas grúas falsas.

A este respecto, el PP ha preguntado en el Parlamento Europeo a la Comisión Europea si la baliza V-16 puede vulnerar la protección de datos, algo que ha negado la propia Agencia Española de Protección de Datos. "La baliza de preseñalización envía un aviso automático a los sistemas de tráfico cuando se activa. Esta comunicación transmite el lugar y un identificador técnico del dispositivo. Ese identificador no está asociado a una persona o matrícula, sin que exista un registro que vincule dispositivo con la identidad de quien lo utiliza", afirma la AEPD en un comunicado.

"La persona que adquiere la baliza no tiene que dar sus datos personales a ninguna administración al adquirirlo, por lo que la DGT no conocería quién ha comprado el dispositivo", reza el mensaje, que añade que "mientras no se activa, la baliza no transmite ningún dato y, en caso de ser activada ante una situación de emergencia, la información que se envía no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos" y que no se generan "historiales de movimientos o envío de datos de manera continua".

Qué hacer cuando se activa la baliza: las recomendaciones de la Guardia Civil

Ante la presencia de posibles nuevas estafas relacionadas con el uso de la baliza, la Guardia Civil subraya que conviene mantener la calma al activar el dispositivo y, una vez encendido, aconseja contactar de manera directa con el servicio de auxilio en carretera. Si estos llegan hasta el lugar de la avería o accidente, debemos solicitar una identificación formal y comprobar que estos datos coinciden con los dados por el servicio en la llamada previa.

Además, el método de pago es importante a la hora de detectar si estamos sufriendo el timo de la 'grúa pirata'. Las compañías de seguros no pedirán el pago adelantado de ninguna de las maneras, ya que la gestión se realiza a través de la cobertura de las pólizas. Otro aspecto para desconfiar del auxilio es el de la insistencia de la persona que conduce la grúa para llevar el vehículo a un taller sin nuestro consentimiento.

Quién debe llevar la nueva baliza V-16 y cómo usarla

Deberán llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación.

El aparato deberá guardarse cargado en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo. En el caso de tener que usarlo, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor (el techo o, en el caso de los autobuses y camiones, la puerta del conductor).

Una vez que la baliza esté encendida y colocada en lo alto del vehículo, ésta emitirá una señal luminosa y, además, transmitirá la ubicación exacta del vehículo averiado de forma automática a la plataforma DGT 3.0. De este modo, los conductores que circulen por la zona recibirán esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable. Tras esto, corresponderá al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.