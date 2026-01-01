La baliza V-16 ya es obligatoria: requisitos y cómo evitar multas de 80 euros

Si la del pasado año, la palabra elegida como más representativa fue arancel, en este 2026 solo hemos necesitado un día para tener una firme candidata. La ya archiconocida baliza. La baliza luminosa V-16 es obligatoria desde este 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera en España. Este dispositivo sustituye definitivamente a los tradicionales triángulos, aunque se pueden seguir complementando, y su ausencia, o el uso de un modelo no homologado, puede acarrear una multa de 80 euros.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que la medida busca reducir el riesgo de atropellos, ya que permite señalizar una incidencia sin necesidad de salir del vehículo, uno de los momentos de mayor peligro en caso de avería o siniestro. Sin embargo, multitud de usuarios han argumentado que la visibilidad no es suficiente y que su uso no señaliza suficientemente bien las incidencias.

Qué es la baliza V-16 y cómo funciona

La V-16 es una baliza luminosa de color amarillo auto que emite una señal destellante visible a gran distancia. Además, los modelos obligatorios cuentan con conectividad y geolocalización, de modo que, al activarse, envían automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0.

Esa información se traslada a otros conductores a través de navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable, alertando de la presencia de un vehículo detenido en la vía. Tráfico subraya que la baliza "no vigila al conductor" y solo transmite una señal anónima cuando se enciende por una emergencia.

Requisitos clave para que sea legal

Para evitar sanciones, la baliza V-16 debe cumplir varios requisitos obligatorios:

Estar homologada y certificada por los laboratorios autorizados IDIADA o LCOE.

Figurar en el listado oficial de modelos certificados publicado por la DGT.

Contar con conectividad integrada y geolocalización anónima.

Disponer de una conectividad mínima garantizada de 12 años sin coste adicional.

La DGT ha retirado recientemente la homologación a varios modelos por falta de renovación de licencias por parte de los fabricantes, no por fallos técnicos, por lo que se recomienda comprobar antes de comprar que el dispositivo sigue siendo válido.

Qué vehículos están obligados a llevarla

Deben llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. En el caso de las motocicletas no es obligatoria, aunque su uso está recomendado por razones de seguridad.

El dispositivo debe guardarse cargado en la guantera o en un lugar accesible del interior. En caso de avería o accidente, se enciende y se coloca desde dentro del vehículo en la parte más alta posible, preferiblemente en el techo. En autobuses y camiones puede situarse en la puerta del conductor.

Multas y consecuencias legales

No llevar la baliza V-16 o utilizar una que no esté homologada supone una infracción leve sancionada con 80 euros, la misma cuantía que antes se aplicaba por no llevar los triángulos de emergencia.

Además, expertos legales advierten de que una señalización incorrecta puede tener consecuencias más graves. Si la falta de la baliza o su uso indebido provoca lesiones o muertes, podría considerarse una imprudencia grave, con posibles responsabilidades penales, civiles y problemas con la cobertura del seguro.

Tráfico insiste: "No hay vocación de multar"

Desde la DGT aseguran que el objetivo no es sancionador. "No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por este dispositivo que aporta más seguridad", ha señalado la subdirectora de Tráfico, Ana Blanco, quien recuerda que aún hay margen para que los conductores adquieran una baliza homologada.