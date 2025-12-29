Las cuatro balizas V 16 a las que la DGT ha retirado la homologación por motivos "administrativos y no técnicos"

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado la homologación a cuatro modelos de balizas V-16 a dos días de que empiece el periodo de obligatoriedad para su uso en España. Los modelos y marcas afectados, según recoge Servimedia, son:

Don Feliz V16IoT (fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic)

(fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic) The Boutique For Your Car V16IoT (Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic)

(Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic) Ikrea V16IoT (Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic)

(Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic) Call SOS modelo XL-HZ-001-VC (Ditraimon SL)

Los tres primeros son de fabricación china, mientras que el cuarto se ha fabricado en España. Así lo ha indicado este lunes Facua-Consumidores en Acción. Según la DGT, los motivos de la retirada son "administrativos y no técnicos". En algunos casos se han retirado a petición de los interesados y en otros porque había finalizado la vigencia de sus certificados administrativos y no fueron renovados.

Aun así, Facua afirma que las balizas compradas antes de perder su vigencia cumplen con todas las especificaciones técnicas de seguridad necesarias para sustituir a los tradicionales triángulos de señalización a partir del 1 de enero de 2026.

Conectividad con Interior

Por otro lado, el organismo de consumidores ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a varias plataformas online por no ofrecer información clara sobre las balizas V-16 sin conectividad con la DGT, unos dispositivos que, según argumenta, todavía están a la venta pese a que dejarán de ser válidos a partir del próximo 1 de enero.

Estos productos, apunta, se comercializan todavía en Amazon, AliExpress y Leroy Merlin. Unas balizas en cuya descripción aparece que están homologadas por la DGT, pero no aclaran que su vigencia caducará este miércoles 31 de diciembre como complemento de los triángulos de señalización.

Facua también critica que la DGT permita la venta de balizas V-16 con el sello 'homologada por la DGT' sin que su etiquetado y publicidad aclare que no serán válidas a partir de enero de 2026 al carecer de conectividad con el organismo del Ministerio del Interior.