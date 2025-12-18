TRÁFICO

La Guardia Civil de Tráfico recomienda usar los triángulos además de la baliza V-16: "Cuantos más elementos mejor"

Muchos expertos han señalado en las últimas semanas las limitaciones del nuevo dispositivo de señalización que será obligatorio a partir de enero.

Un bombero, sobre la baliza V16 tras atender un accidente: "No dejéis de llevar los triángulos"

Los creadores de la baliza V-16 desvelan el objetivo original del producto: "La idea era..."

"La baliza V-16 puede ser útil, pero imponerla como única señalización es una medida precipitada", expone un coordinador de tráfico

R.G.

Madrid |

A partir del próximo 1 de enero será obligatorio en España llevar en el coche la conocida como baliza V-16 para poder señalizar un accidente o una avería en la carretera.

Este nuevo dispositivo ha desatado todo tipo de opiniones y algunos expertos en tráfico recomiendan seguir llevando los triángulos de emergencia en el coche por los problemas de visibilidad que puede generar la baliza.

"En un cambio de rasante con la luz del día esto no se va a ver. En una curva tampoco. O señalizamos bien 50 metros antes del coche o podemos tener un problema (…) Está bien como una señal adicional", explicaba en un vídeo un bombero tras atender en un accidente.

También desde la Guardia Civil de Tráfico recomiendan seguir llevando estos triángulos de seguridad y usar las dos señales juntas cuando estos se puedan colocar con seguridad.

"Cuantos más elementos que sirvan para señalizar un obstáculo, un accidente o una avería y nos protejan, mejor", explica a LaSexta Noticias la portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Olaya Salardón.

Otros, en cambio, consideran que los triángulos "entrañan un riesgo enorme de que un peatón esté circulando por una vía donde le pueden arrollar", como dice el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo.

Ante este debate, el director de la DGT anunció hace unos días en el programa Más Vale Tarde de la LaSexta, que los conductores podrán seguir colocando los triángulos, aunque la obligatoriedad estará en la baliza. "Si usted quiere ir a colocar los triángulos, usted mismo. No está prohibido y no le van a sancionar", explicó Pere Navarro.

