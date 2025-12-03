"La baliza V-16 puede ser útil, pero imponerla como única señalización es una medida precipitada", expone un coordinador de tráfico

El director de Tráfico, Pere Navarro, ha reiterado que no habrá prórroga: desde el 1 de enero, los clásicos triángulos de emergencia pasarán a la historia y serán sustituidos por las balizas luminosas V-16 conectadas. Este cambio, justificado por el riesgo de atropello cuando los conductores salen a colocar la señalización, ha abierto un debate técnico, comercial y de seguridad en el que los guardias civiles de Tráfico reclaman voz propia.

En una entrevista con Rafa Latorre en La Brújula, Carlos Javier Cantero, coordinador de Tráfico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, defiende que la experiencia de quienes llevan más de seis décadas trabajando en carretera otorga a la agrupación una “autoridad moral” que no puede ignorarse.

"La seguridad vial no se entiende desde un despacho"

Antes de entrar en materia, Cantero pide a Latorre hacer un inciso para denunciar la situación de un compañero en Tenerife que “va a ser juzgado por abandonar su lugar de trabajo y va a ser juzgado por un tribunal militar” por visitar a sus padres en la Península estando de baja médica. A su juicio, este caso y el de las balizas tienen en común que “las decisiones que afectan a la seguridad de los ciudadanos y a quienes la garantizamos no pueden tomarse desde un despacho y sin escuchar a quienes estamos sobre el terreno”.

El coordinador de Tráfico de la AUGC recuerda que la agrupación lleva “más de 65 años velando por la seguridad vial en las carreteras de este país” y que es “la especialidad del cuerpo con más fallecidos en acto de servicio”. Esa trayectoria, subraya, les otorga una “autoridad moral que debería de ser escuchada”, porque “la seguridad vial no se entiende desde un despacho, se entiende desde el asfalto”.

Sobre la utilidad de las nuevas balizas, Cantero admite que “la baliza V-16 puede ser útil”, pero matiza que “imponerla como única señalización es una medida precipitada y que todavía falta un debate, y un debate importante, que poner sobre la mesa”. Reclama que se analice con rigor su efectividad real en distintos escenarios y no solo sobre el papel.

Las limitaciones de la baliza V-16

Latorre plantea la duda básica del oyente: cómo funciona la baliza y si, con su entrada en vigor, sigue siendo necesario salir a colocar los triángulos. Cantero responde que “los triángulos desaparecen como medida obligatoria” y se sustituyen por la V-16, pero advierte de varios problemas prácticos que, a su juicio, la DGT no ha ponderado.

En primer lugar, señala que la baliza “no ofrece un aviso anticipado” porque se coloca sobre el propio vehículo detenido en el arcén. “Si ese coche averiado, por la orografía del terreno o por el trazado de la vía, no es visible, la propia baliza tampoco lo va a ser”, explica. En un tramo de curvas, dice, el conductor que se aproxima solo verá el vehículo “una vez que ya estemos dentro de esa curva”, con lo que “esa anticipación al peligro va a desaparecer”.

En segundo lugar, apunta la dependencia de una fuente de energía. La baliza funciona con batería o pilas que, “según los fabricantes, duran con una intensidad apropiada sobre 30 o 40 minutos”, mientras que “hoy en día los servicios de rescate están tardando alrededor de 60 minutos”. Cantero se pregunta “qué va a pasar cuando esa señal deje de emitir luz”, dejando al vehículo “totalmente desamparado” y fiado solo a los cuatro intermitentes.

El tercer factor es la luz ambiental. Con “sol intenso” o el sol “de manera frontal en la fuerza del mediodía”, la luz de la baliza “pierde eficacia”. Recuerda que en España “sucede prácticamente casi durante todo el año” que hay mucha luz, lo que puede limitar la visibilidad del dispositivo en muchas horas del día.

"El interior de un coche detenido es uno de los lugares más inseguros"

Cantero se detiene especialmente en el mensaje que, según él, está enviando la DGT. “La DGT está mandando un mensaje subliminal que creemos que es muy peligroso”, afirma. Ese mensaje sería que “basta con sacar el brazo de la ventanilla y colocar la baliza desde dentro, porque según dicen es muy peligroso deambular por la calzada”.

Frente a esta idea, replica que “el interior de un coche detenido es uno de los lugares más inseguros de toda la carretera”. Si un vehículo recibe un alcance por detrás, “no tienes escapatoria” y “la energía del impacto que sufres es brutal”. Por eso, cuando Tráfico sostiene que la baliza evita atropellos al sustituir a los triángulos, Cantero replica: “Nosotros le preguntamos dónde está esa estadística que relacione directamente la colocación del triángulo con ese atropello a ese peatón”.

El guardia civil admite que “existen atropellos en vías interurbanas” y que ellos mismos los atienden, pero sostiene que la mayoría se producen porque, tras un accidente, “los ocupantes del vehículo quedan desorientados por la calzada” o deambulan sin percatarse del peligro, no por el acto de ir a colocar el triángulo. Añade que también hay conductores que, tras una avería, se ponen a manipular el vehículo en la calzada sin ser conscientes del riesgo.

Experiencia sobre el terreno frente a decisiones burocráticas

El coordinador de Tráfico subraya que sus críticas no son teóricas. “Esto que te he dicho son ejemplos reales”, insiste. “No están sacados de un libro de un burócrata”. Y aporta un dato de su propia trayectoria profesional: “Llevo 18 años, 19 años de servicio y jamás, jamás he visto un atropello colocando los triángulos y sí he visto, por desgracia, en demasiadas ocasiones, vehículos embestidos con personas dentro”.

Latorre remata la entrevista subrayando que “son ustedes los que saben, que están ahí en el terreno, los que lo ven y de hecho también los que lo sufren”, y recuerda los numerosos guardias civiles atropellados mientras trabajaban en las autopistas. Cantero agradece el espacio y confía en que las autoridades tengan en cuenta la voz de quienes patrullan diariamente las carreteras.