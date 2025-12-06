Los creadores de la baliza V-16 desvelan el objetivo original del producto: "La idea era..."

Desde hace unas semanas, la baliza V-16 copa los temas de muchas conversaciones. Esto es porque a partir del 1 de enero de 2026 su uso es obligatorio. Por lo tanto, aquellos conductores que no se hayan hecho con una, tienen menos de un mes para adquirirla. Si bien, la baliza no ha recibido muy buenas opiniones en general, esto es porque muchos conductores no entienden que sustituya a los triángulos, más visibles en su opinión.

Los creadores de la baliza V-16, Jorge Torre y Jorge Costas, dos empresarios gallegos, en una entrevista a Europa Press han asegurado que "la idea no era ser un producto obligatorio, ni mucho menos", eso llegó por parte de la DGT. El producto no es nuevo, sino que fue en 2016 cuando la diseñaron."La idea era ayudar a personas con movilidad reducida", que no podían salir del coche para usar los triángulos, han comentado a la citada agencia.

Jorge Torre era Guardia Civil y durante su etapa dentro del cuerpo se dio cuenta de que "casi ningún conductor" sabe colocar correctamente los triángulos. "Si es capaz de hacerlo bien, con suerte no pasará un camión y lo tirará", ha lamentado en Europa Press. Por eso, decidió abandonar el cuerpo y pensar en un dispositivo similar al que utiliza la Secreta.

La idea surgió en 2016

Cuando idearon la baliza V-16 recorrieron toda España y se la mostraron a distintas organizaciones de personas con discapacidad o víctimas de accidentes de tráfico, que habían resultado heridas graves por salir a colocar los triángulos. En todos los casos, recibieron el visto bueno y calificaron el producto como "muy válido".

Para comercializarla crearon la empresa Netun Solutions, pero en ningún momento tenía conectividad con la DGT, como las actuales balizas. Su objetivo únicamente era una ayuda más para señalizar los accidentes. Si bien, la DGT se fijó en su producto y decidieron que era necesario que informara de la ubicación de los vehículos y que fuera obligatoria.

Preguntados por las "críticas" de los conductores, que alegan que la baliza v-16 es un método de control, los empresarios han asegurado que la baliza solo emite señal cuando se enciende y no va ligada a un coche ni a una persona en concreto. Tarda unos 100 segundos en mandar el primer dato y deben tener hasta 12 años de duración (en el aspecto de la conectividad) como mínimo, porque no va ligado ni a una tarjeta de crédito ni a una matrícula.

La DGT asegura que los conductores que no lleven la baliza no serán multados al principio

Por su parte, Carlos Javier Cantero, coordinador de Tráfico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha comentado en La Brújula que imponer la baliza V-16 como única señalización es "una medida precipitada", aunque puede ser "útil". A su juicio, la baliza "no ofrece un aviso anticipado" a otros conductores, porque se coloca sobre el propio vehículo y no unos metros antes, como los triángulos.

Esto puede suponer un problema en los casos en los que un coche se quede varado en una curva o en una zona con poca visibilidad: "Si ese coche averiado no es visible, la propia baliza tampoco lo va a ser", ha sentenciado. Además, se ha preguntado qué va a pasar si la señal deja de emitir luz o a plena luz del día, cuando el sol ilumine de manera frontal.

Por su parte, el director general de la DGT, Pere Navarro, ha indicado que no va a haber una prórroga y que a partir del 1 de enero es obligatorio que todos los conductores la lleven. Si bien, ha comentado que la multa de 80 euros no se impondrá desde el primer momento, porque los agentes serán "flexibles" y al principio se limitarán a informar de su obligatoriedad.