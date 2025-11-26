La DGT informa: estas son las únicas balizas homologadas que servirán para tu coche en 2026

Desde el 1 de enero de 2026, los únicos dispositivos de preseñalización de accidentes válidos en España serán las balizas V16, según la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT). La decisión parte del propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes. De esta manera, quedan descatalogados los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro.

La DGT advierte que la baliza V16 conectada será el único dispositivo legal de preseñalización a partir del nuevo año, por lo que es fundamental hacerse con los dispositivos adecuados. Según un artículo publicado en su página web, las balizas válidas son las referentes a las marcas y modelos que constan en la web oficial del organismo. Estos dispositivos han superado el proceso de certificación de los laboratorios designados para ello, por lo que cumplen con lo dispuesto en el 'Anexo XI Señales en los vehículos' del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, la DGT advierte que estos dispositivos están destinados únicamente a la visibilización del vehículo y la indicación de su ubicación al organismo, por lo que no pueden incorporar funcionalidades adicionales a las anteriormente citadas.

Para saber cómo distinguir modelos homologados de los que no lo son, el organismo recomienda consultar el listado de marcas y modelos de los dispositivos que han superado el proceso de certificación.

Dónde colocar el V16 y cómo funciona

Las balizas V16 deberán situarse en la parte más alta del vehículo para garantizar su máxima visibilidad. Si por alguna razón no se puede acceder al techo del vehículo, la DGT recomienda situar el dispositivo en la puerta del conductor.

Su haz luminoso, visible a 1 kilómetro de distancia en condiciones favorables, permitirá que el resto de conductores se percaten del vehículo inmovilizado con la suficiente antelación.

Dado que el dispositivo incluye en su interior un chip GPS, no es necesario usar el móvil para emitir la señal. Por tanto, a la hora de señalizar el vehículo, lo único que hay que hacer es encender el dispositivo y colocarlo en el exterior.