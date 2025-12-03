El aviso de la Guardia Civil sobre la baliza V16: los vehículos que están obligados a llevarla

Como lleva anunciando la Dirección General de Tráfico (DGT), la baliza V16 es una realidad a partir del 1 de enero. Los conductores tendrán que reemplazar los triángulos de preseñalización por este dispositivo. Pero, aunque la medida lleva aprobada desde marzo de 2021, muchos usuarios aún no tienen claras las directrices a seguir.

La nueva norma expone que la omisión de esta señal conllevará penas de responsabilidad civil y, la tenencia de uno de estos dispositivos no homologado también acarreará sanciones. También, el conductor que no señalice una incidencia en carretera podrá ser sancionado si esta conducta provoca lesiones o muertes, siempre y cuando no señalizar con esta baliza sea la acción causante del accidente.

Pero, a estas alturas, son muchos los conductores los que se preguntan si les tocará disponer de la baliza o, por otro lado, pueden 'librarse' de esta compra.

¿Cuáles son los vehículos obligados?

Como informa la DGT, conforme al anexo XII del Reglamento General de Vehículos están obligados a utilizar este dispositivo turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales.

La baliza debe guardarse cargada en la guantera o en cualquier lugar accesible en el interior del vehículo. En caso de incidente o accidente, se debe colocar desde el interior del coche y en la parte más alta del vehículo, de modo que la visibilidad sea mayor. En el caso de no poder colocarla en el techo del vehículo, como en el caso de autobuses y camiones, se podrá colocar en la puerta del conductor.

Los vehículos que se libran de la baliza

La DGT ha aclarado la duda sobre si será obligatorio el uso de la baliza para todos los usuarios. La respuesta, como indica la organización de política vial, es sí. Aunque hay varias excepciones, la DGT recomienda su uso a todo vehículo.

En el caso de las motocicletas, aunque su uso no es obligatorio, sí es aconsejable por razones de seguridad. Los motoristas podrán contar con el dispositivo si así lo ven conveniente.

La otra excepción, como indica el reglamento europeo, son los vehículos matriculados fuera de España. La DGT ha asegurado que si se trata de un coche de fuera del país, sí podrá hacer uso del triángulo de emergencia en caso de incidente. Y es que, tal como comenta la DGT, en el caso de vehículos extranjeros, se aplica el reglamento de Naciones Unidas de circulación internacional.

No obstante, pese a la implementación de la baliza V16, la total protección en carretera no está garantizada. Desde la DGT recomiendan mantener una conducción segura.