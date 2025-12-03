Detenido el anestesista de la clínica dental de Alzira donde murió una niña

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista de la clínica privada de Alzira (Valencia) en la que una niña de 6 años y otra de 4 recibieron un tratamiento dental tras el cual falleció la primera y la segunda estuvo ingresada varios días en el hospital.

Este hombre de 43 años ha sido detenido en València a las 8:45 como supuesto autor de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

El anestesista, tras ser detenido, ha sido trasladado por agentes de Policía a la Inspección Central de Guardia (ICG) del complejo de Zapadores para tomarle las huellas e interrogarle. Su arresto ha tenido lugar días después de que se registrara la clínica dental y su domicilio.

Tras destaparse el caso, el anestesista prestó declaración, en compañía de su abogado, ante el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad y, posteriormente, ante los agentes de Policía Nacional que investigan el caso, judicializado. Ahora ha sido detenido y se investiga si hubo 'mala praxis'.

Qué es lo que sucedió

Los hechos se remontan al 20 de noviembre de este año, cuando dos niñas, de cuatro y seis años, acudieron junto a sus familiares a una clínica dental privada de Alzira para realizarse unos tratamientos.

La niña de seis años falleció ese mismo día tras ser atendida en la clínica. Ingresó a las 16.52 horas en Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

La otra menor, de cuatro años, acudió también por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico. Este martes recibió el alta médica.

Sufrieron fiebre, vómitos y somnolencia tras el tratamiento

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga los hechos y la Conselleria de Sanidad inició también una investigación sanitaria que pueda contribuir a explicar lo que ocurrió como fármacos administrados, trazabilidad de los mismos o autorizaciones de la clínica.

Sin autorización para anestesia

Este suceso se encuentra bajo investigación del Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira, que ha abierto diligencias previas para investigar tanto el fallecimiento como las lesiones sufridas por la otra menor.

La Conselleria de Sanidad ha informado recientemente de que esta clínica dental privada no tiene autorización sanitaria para técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos como se le practicó a la menor.

Según Sanidad, la autorización de esta clínica dental privada es "como clínica dental con actividad de odontología-estomatología", de modo que únicamente está autorizada para "administrar sin más autorización anestésicos locales".