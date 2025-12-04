RTVE anuncia que España no participará en Eurovisión tras confirmarse la presencia de Israel en el festival

RTVE ha anunciado en la tarde de este mismo jueves que España se retira del festival de Eurovisión y que, además, no retransmitirá el evento que celebrará su final el próximo 16 de mayo, después de que se haya acordado la participación de Israel.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, celebraba este jueves su asamblea general en la que decidiría sobre la participación o no de Israel en el certamen después de las críticas y amenazas de retiradas de varios países, entre ellos España.

Las cadenas públicas que forman parte de la UER han aceptado las reformas planteadas por la organización de Eurovisión y han excluido una votación para apartar a Israel del concurso son 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones.

"Consideramos que estas medidas son insuficientes. Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral", ha explicado en la asamblea el secretario general de RTVE, Alfonso Morales.

También ha mostrado su rechazo el presidente de RTVE, José Pablo López, a través de un mensaje en redes sociales en el que asegura que esta votación a favor de la participación de Israel "confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturados".

Además de España, Irlanda y Países Bajos también han anunciado su retirada, a la espera de lo que ocurra con Eslovenia e Islandia, que también habían amenazado con retirarse si Israel participaba.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, dijo en una entrevista que su país debería retirarse si Israel era apartada pronunciándose así en la misma línea que Italia. Austria, país organizador del festival en 2026, también se ha mostrado a favor de la participación de Israel.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha celebrado la decisión de la UER y ha asegurado que su país "merece estar representado en todos los escenarios del mundo". "Espero que la competición siga defendiendo la cultura, la música, la amistad entre naciones y el entendimiento cultural transfronterizo", ha dicho Herzog en una nota.

El Gobierno, a favor del boicot

Este mismo jueves, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido el "boicot deportivo y cultural" a Israel para evitar que eventos como Eurovisión sean utilizados "para blanquear" la actuación de este país en Palestina.

Urtasun ha recordado que este boicot ya funcionó en otros casos como el de Sudáfrica. "Cuando quisimos terminar con el apartheid el boicot deportivo y cultural fue muy eficaz", señaló.