Los únicos coches que no estarán obligados a usar la baliza V16

A partir del 1 de enero de 2026 la señal lumínica V16 será obligatoria y sustituirá definitivamente a los triángulos. A pocas semanas de que entre en vigor la nueva normativa, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los conductores la necesidad de disponer de uno de estos dispositivos homologados. No obstante, cabe recordar también qué vehículos están obligados a llevar este dispositivo, que será el único autorizado para señalizar cualquier tipo de accidente o incidente en carretera.

Como la DGT venía informando, este nuevo dispositivo tiene como objetivo reducir la siniestralidad. Esto se debe a que cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera, de las cuales muchas de estas personas intentaban señalizar una avería o colocar los triángulos. Es por eso que la DGT ha asegurado que la nueva normativa nace precisamente para reducir la exposición del conductor a la vía.

¿Qué vehículos están exentos?

La obligación principal será entre los vehículos como turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. Todos ellos que estén matriculados en España. Según datos de la DGT, alrededor de 25 millones de coches deberán incorporar la nueva señal de emergencia. Pero, en el caso de las motocicletas, aunque no existe obligación, su utilización resulta muy aconsejable.

Por otro lado, una de las exenciones más llamativas es para los turismos, pero, en este caso, los matriculados fuera de España, los cuales no tendrán que llevar la baliza V16 conectada para circular por el país. Estos vehículos podrán seguir utilizando los triángulos de emergencia, siempre que cumplan las normas del país donde están registrados. La razón de esta diferencia está en las propias reglas internacionales, es decir, a este tipo de vehículos se les aplica el reglamento de Naciones Unidas de circulación internacional.

Multas que ascienden a los 200 €

La DGT ha informado también que la no tenencia o disponer de un dispositivo no homologado puede acarrear multas de hasta 200 €. La Dirección General de Tráfico ha insistido en que la V16 debe tener la homologación propia que demandan, ya que en el mercado existen distintos modelos y no todos cumplen con los requisitos. Básicamente, a partir del 1 de enero de 2026 poseer una baliza V16 que no esté homologada, a efectos legales, será lo mismo que no llevar nada.

El uso de la baliza V16

La baliza V16 responde al mismo criterio que los triángulos de emergencia pero, en su caso, añadiendo más protección. Esto se debe a que, por un lado, está la visibilidad física -la luminosa- y, por otro lado, la visibilidad virtual, ya que la señal envía una alerta al navegador o aplicaciones de movilidad de los conductores que circulan por la zona, todo ello a través de la aplicación DGT 3.0.

Hay otro aspecto clave que todo conductor debe tener en cuenta y es que la V16 funciona de manera totalmente autónoma gracias una tarjeta SIM integrada, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. La baliza V16 se debe guardar cargada en la guantera o en otro lugar accesible, se activa dentro del vehículo y, para su uso, se coloca en el techo del mismo. En el caso de vehículos que no tengan disponibilidad de posicionar el dispositivo en el techo, como en el caso de autobuses o camiones, se podrá colocar en la puerta del conductor.

Una vez más, tras su aprobación, la DGT ha defendido la transición del triángulo de emergencia a la señal V16 con el argumento recurrente de que, de esta forma, los conductores no tengan que bajarse del vehículo para colocar los triángulos.