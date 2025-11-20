Por qué la DGT obliga a usar la baliza V-16 a partir de 2026: ¿realmente es más segura que los triángulos?

La baliza V-16 será obligatoria desde el 1 de enero de 2026. Así lo ha decretado la Dirección General de Tráfico (DGT) que, desde ese día, los triángulos de emergencia dirán adiós en situaciones en las que se deban señalizar accidentes o averías en carretera. El conductor que no señalice una incidencia en carretera será sancionado con multas que pueden ascender hasta los 200 €, así como cárcel o privación del derecho de conducir si la consecuencia de un accidente es la no tenencia de la baliza.

Sin embargo, pese a que la DGT aprobó en 2022 la obligatoriedad de la baliza y su entrada en vigor en 2026, muchos usuarios desconocen o critican la modificación del reglamento. Cabe recordar que esta medida solo será aplicable para vehículos españoles ya que España es el primer país europeo en introducir la medida, por lo que en situación de conducción internacional se podrá hacer uso de los triángulos de emergencia si así lo desea el usuario. Esta medida será vigente en turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses y, en el caso de las motocicletas, su uso no es obligatorio pero sí recomendable.

Los conductores dudan de su efectividad y seguridad

Dado que la norma implantada por la DGT se aproxima a su fecha de inicio, algunos conductores tienen dudas sobre la eficacia del nuevo dispositivo. Usuarios en redes sociales creen que va a existir una falta de privacidad dado que las balizas cuentan con una función de geolocalización. Pero esta medida lo que llevará a cabo es que, en caso de incidente en carretera, se enviará la localización a otros conductores a sus navegadores mediante la conexión de la baliza a la aplicación DGT 3.0 y solamente cuando el dispositivo esté encendido.

Por otro lado, también es necesario recordar que la baliza V-16 no contacta con los servicios de emergencia. Así que, pese a que dispone de un localizador, se debe contactar con el 112 en caso de accidente.

Otra cuestión que plantean los conductores es relacionada con la luz de la baliza, ya que exponen que si el dispositivo 'únicamente' proyecta luz, por qué no sustituirlo por las luces de emergencia ya establecidas en el vehículo. Pero, tal y como informa la DGT, este dispositivo mejora la visibilidad en comparación al triángulo de emergencia ya que dispone de una potente luz que se aprecia a gran distancia.

Las aclaraciones de la DGT

Pese a que hay usuarios que cuestionan la eficacia de este nuevo método, la Guardia Civil ha aclarado que es un sistema novedoso y que será beneficioso a la hora de prevenir los accidentes en carretera derivados de la acción de salir del vehículo para situar el triángulo de emergencia en la vía que, en el último año, ha habido una media de 25 fallecidos por esta acción. Ana Blanco, subdirectora de circulación de la DGT, ha aclarado para Onda Cero que en casos de poca luminosidad se podrán prevenir los siniestros de este tipo.

Por otro lado, Ana Blanco también ha resuelto la duda de varios usuarios sobre el país de matriculación de los vehículos y la obligatoriedad de esta nueva norma ya que, si se trata de un coche de fuera del país, sí podrá hacer uso del triángulo de emergencia en caso de incidente. Y es que, tal como comenta la subdirectora de circulación de la DGT, en el caso de vehículos extranjeros, se aplica la normativa de Naciones Unidas de circulación internacional, es decir, a esos usuarios no residentes en España no se les aplica esta normativa.

No obstante, pese a la implementación de la baliza V-16, la total protección en carretera no está garantizada, por lo que desde la DGT recomiendan mantener una conducción segura.