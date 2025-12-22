Comprueba el Segundo Premio de la Lotería de Navidad 2025

Ya tenemos el segundo protagonista del día. El Segundo Premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha hecho su aparición en el Teatro Real. Los niños de San Ildefonso han cantado las cinco cifras que reparten 1.250.000 euros a la serie a las 09:21de la mañana en el sexto alambre de la primera tabla.

El número premiado con el Segundo Premio ha sido el: 70048.

Los niños Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao han cantado número y premio y Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue han extraído las bolas.

Vendido íntegramente en Madrid

Este número ha sido vendido íntegramente en la Administración de la calle Barquillo, número 10 de Madrid. Es una administración histórica de la capital y Javier, comercial de la administración, ha confirmado que se han vendido todos los números.

Este premio está dotado con 125.000 euros al décimo. Si eres uno de los afortunados, a continuación te detallamos cuánto dinero real te ingresará el banco y qué otros premios menores lleva asociados este número.

Varias personas celebran a las puertas de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, | EFE/Mariscal

Cuánto dinero ganas realmente: el cálculo neto

Si tienes el décimo con el número premiado, la alegría es inmensa. Sin embargo, debes recordar que este premio supera el límite exento de 40.000 euros, por lo que Hacienda se lleva una parte.

Las cuentas claras para tu bolsillo son:

Premio Bruto: 125.000 €

Impuestos (20% sobre lo que excede de 40.000): 17.000 €

Premio Neto (ingreso en cuenta): 108.000 €

Dónde ha caído

En el siguiente mapa puedes comprobar dónde han caído los cuartos premios y el resto de décimos agraciados de la Lotería de Navidad 2025.

Premios a las Aproximaciones y Terminaciones

El Segundo Premio es muy agradecido con los números que le rodean. Revisa bien tu décimo porque, aunque no tengas el número exacto, puedes tener un premio de consolación muy interesante:

Aproximaciones: Si tienes el número inmediatamente anterior o el posterior, ganas 1.250 euros al décimo.

Terminación (2 cifras): Si tu décimo acaba en las mismas dos últimas cifras, ganas 100 euros al décimo.

Centena: Si tu décimo empieza por las mismas tres cifras, ganas 100 euros al décimo

Recordatorio: El Segundo Premio NO tiene reintegro. Si solo te coincide la última cifra, el premio es cero (salvo que coincida con el Gordo).

Dónde cobrar el premio

Al tratarse de una cantidad importante (108.000 euros netos), la seguridad es lo primero.