Cuáles son los números que más veces han salido en la historia de la Lotería de la Navidad

Aunque es el azar quien realmente determina qué números resultan premiados cada año, muchas personas mantienen supersticiones y se aferran a un número concreto o a ciertas terminaciones que consideran “de la suerte”. Al final, la ilusión pesa más que la lógica, y pese a que las probabilidades de llevarse el primer premio en la Lotería de Navidad sean muy reducidas, la gente no pierde la ilusión.

Las terminaciones más premiadas

A lo largo de la historia del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, algunas terminaciones han demostrado ser más afortunadas que otras:

El número cinco : encabeza la lista, habiendo salido premiado en 32 ocasiones.

: encabeza la lista, habiendo salido premiado en 32 ocasiones. El número seis y el cuatro : han sido de los dígitos más recurrentes entre los ganadores, con 27 apariciones.

: han sido de los dígitos más recurrentes entre los ganadores, con 27 apariciones. La terminación ochenta y cinco : ha salido premiada 7 veces.

: ha salido premiada 7 veces. La terminación cincuenta y siete: se llevó ‘El Gordo’ en 6 ocasiones.

Como último detalle curioso, en cuatro ocasiones ‘El Gordo’ ha sido a números terminados en tres cifras iguales: el 25.444, el 25.888, 35.999 y el 55.666.

Las terminaciones menos premiadas

Por el contrario, el número uno se posiciona como la terminación menos premiada, acompañado por el dos y el nueve, que tampoco han tenido mucha suerte en este sorteo.

Además, hay terminaciones de dos dígitos que nunca han resultado premiadas con el Gordo: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Igualmente, no hay que olvidar que aunque estas terminaciones han sido “menos premiadas”, cada número sigue teniendo la misma probabilidad teórica de salir en cada sorteo, ya que la lotería es aleatoria.

Cómo buscar el número con el que quieres participar

Aunque la forma tradicional adquirir lotería es hacer cola en cualquier administración y/o establecimiento autorizado, también es posible realizar la compra de manera online a través de la página https://www.loteriasyapuestas.es/ o desde las páginas webs de las administraciones de lotería. Sin olvidar que puedes hacerlo hasta el 21 de diciembre.

Para facilitar la decisión de qué número comprar, Loterías y Apuestas del Estado ofrece un buscador web, donde únicamente tienes que introducir el número que quieres y darle a 'Buscar' para localizar los décimos que pueden traerte la suerte el próximo 22 de diciembre.