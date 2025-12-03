Qué días se pueden comprar décimos y cuándo dejan de venderse
En el reverso de los décimos puedes encontrar el reglamento sobre el cobro de los premios.
Aunque el margen para comprar los décimos de lotería de Navidad es muy amplio, ya que la venta oficial de los décimos para el sorteo comenzó el pasado 30 de junio, tanto en administraciones físicas como en plataformas online, muchas personas esperan hasta el último momento para comprar su boleto, pero ¿sabes hasta qué hora puedes hacerte con un décimo? Para los más despistados y rezagados, los décimos se podrán comprar hasta el domingo 21 de diciembre a las 22:00 horas. Aunque es recomendable que si estás pensando en comprar presencialmente tu número de la suerte, merece la pena que te asegures antes del horario de apertura de la administración a la que tienes pensado acudir.
Las nuevas formas de compra de lotería
La forma más típica de adquirir la lotería es hacer cola en cualquier administración y/o establecimiento autorizado, y más en Navidad; pero si se te ha echado el tiempo encima, también es posible realizar la compra de manera online a través de la página.
En esta forma de compra online, Loterías y Apuestas del Estado ofrece un buscador web para facilitar la decisión de qué número comprar, donde únicamente tienes que introducir el número que quieres y darle a 'Buscar' para localizar los décimos que pueden traerte la suerte el próximo 22 de diciembre.
Elegir tu décimo de la Lotería de Navidad
Aunque ganar un premio en la Lotería de Navidad depende completamente del azar y las probabilidades de llevarse el primer premio son bajas (1 entre 100.000), la ilusión y la esperanza siempre acompañan a quienes participan.
Si aún no cuentas con tu décimo puedes tener en cuenta esta información:
- Las terminaciones más premiadas: a lo largo de la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad, algunas terminaciones han sido más frecuentes que otras:
- El 4 y el 6: Siguen al cinco como las terminaciones más repetidas.
- El 5, el rey de las terminaciones: ha sido premiado en 32 ocasiones, siendo la terminación más afortunada del sorteo.
- El 1, el menos premiado: Es la terminación con peor suerte, seguida por el 2 y el 9.
- Las ciudades donde más veces a tocado El Gordo: las principales ciudades son Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia. Por supuesto, ser ciudades densamente pobladas hace que haya más probabilidades de que el primer premio toque, pero también hay pequeños municipios que atraen la suerte por su fama, como sucede con el pueblo de Sort y su administración, La Bruixa d'Or.
- Apostar por números poco populares o “feos”: al ser números que la gente evita, por lógica resultará más fácil encontrar décimos disponibles y, en caso de premio, habrá menos personas compartiéndolo. Por ejemplo, tradicionalmente las series cuyos primeros dígitos son 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, del 67 al 70, del 73 al 75, 77, o del 80 al 99, se venden menos.