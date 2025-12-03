Estas son las probabilidades reales de que te toque el Gordo en la Lotería de Navidad 2025

Cada vez está más cerca el 22 de diciembre y gran parte de la población española estará muy pendiente ese día de la retransmisión de la Lotería de Navidad. Desde luego es una fecha que hace soñar a muchísimas personas, pero según los expertos, las posibilidades de hacerse con el primer premio, el soñado Gordo, son de un 0,0001%, es decir, de una posibilidad entre cien mil. Por contra, las probabilidades de no ganar absolutamente nada aumentan exponencialmente a un 86%.

No obstante, ante esta posibilidad tan remota, los españoles no pierden la esperanza ni cesan en su deseo de ser los afortunados en llevarse a casa el primer premio. Muchas personas son supersticiosas y llevan a cabo rituales o echan mano de sus amuletos para que la suerte esté de su lado. Otros simplemente siguen apostando por aquellos números con los que llevan jugando desde hace años y, por otro lado, otros optan por renovar su elección cada Navidad y dejarse guiar por su intuición.

¿Cuál es la probabilidad de que te toque el Gordo en la Lotería de Navidad?

No te vamos a engañar: cualquier número puede ser el agraciado. Pero lo que sí es cierto es que comprando un décimo de lotería existe un 5,3% de probabilidades de que esté premiado. Y en el caso de comprar dos décimos con numeraciones diferentes, las posibilidades aumentan.

De igual manera, si hablamos del reintegro, las posibilidades aumentan, aunque levemente. En este caso este hay más opciones de ganar: 9,99% si compras un décimo y un 19,98% si compras dos.

Estrategias para tener más posibilidades de ganar la lotería

Algunas estrategias que puedes seguir y que han sido demostradas por algunos teóricos son: