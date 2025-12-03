Estas son las probabilidades reales de que te toque el Gordo en la Lotería de Navidad 2025
Cada vez está más cerca el 22 de diciembre y gran parte de la población española estará muy pendiente ese día de la retransmisión de la Lotería de Navidad. Desde luego es una fecha que hace soñar a muchísimas personas, pero según los expertos, las posibilidades de hacerse con el primer premio, el soñado Gordo, son de un 0,0001%, es decir, de una posibilidad entre cien mil. Por contra, las probabilidades de no ganar absolutamente nada aumentan exponencialmente a un 86%.
No obstante, ante esta posibilidad tan remota, los españoles no pierden la esperanza ni cesan en su deseo de ser los afortunados en llevarse a casa el primer premio. Muchas personas son supersticiosas y llevan a cabo rituales o echan mano de sus amuletos para que la suerte esté de su lado. Otros simplemente siguen apostando por aquellos números con los que llevan jugando desde hace años y, por otro lado, otros optan por renovar su elección cada Navidad y dejarse guiar por su intuición.
¿Cuál es la probabilidad de que te toque el Gordo en la Lotería de Navidad?
No te vamos a engañar: cualquier número puede ser el agraciado. Pero lo que sí es cierto es que comprando un décimo de lotería existe un 5,3% de probabilidades de que esté premiado. Y en el caso de comprar dos décimos con numeraciones diferentes, las posibilidades aumentan.
De igual manera, si hablamos del reintegro, las posibilidades aumentan, aunque levemente. En este caso este hay más opciones de ganar: 9,99% si compras un décimo y un 19,98% si compras dos.
Estrategias para tener más posibilidades de ganar la lotería
Algunas estrategias que puedes seguir y que han sido demostradas por algunos teóricos son:
- Compra más décimos: esta teoría es de las que más fuerza tiene, ya que aunque la probabilidad de que toque el Gordo de Navidad es de 1 entre 100.000, muchos teóricos insisten en que comprar más décimos mayores son las posibilidades de ganar alguno de los premios. No obstante, esto supone afrontar un mayor gasto de dinero.
- No elijas números aleatorios ni consecutivos: a la hora de elegir los números de tu décimo, se recomienda evitar los números consecutivos y aquellos estén en la misma decena o que terminen con el mismo dígito. A pesar de que existe la posibilidad de ganar, la probabilidad es muy baja. Además, tampoco se recomienda el uso de programas que escogen los números de manera automática, ni el uso del el ordenador del punto de venta.
- Juega en grupo: jugar a la lotería en grupo aumenta las posibilidades de ganar uno de los primeros premios, ya que incrementa tu participación. No obstante, esta práctica trae consigo un inconveniente a tener en cuenta: si te toca, tendrás que compartir el premio.