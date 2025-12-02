Los pueblos más afortunados de la Lotería de Navidad: esta localidad ha repartido el Gordo 7 veces

Todos sabemos que la lotería de Navidad es, ante todo, un juego de azar puro, en el que cada número tiene exactamente la misma probabilidad de salir premiado, independientemente de su terminación, de si ha tocado antes o de la fama de la administración donde se compre; pero eso no quita que nos dejemos llevar por las supersticiones, los rituales y las teorías sobre los números "afortunados". De forma inevitable, es parte del sorteo. Y precisamente, es esta naturaleza azarosa lo que mantiene viva la ilusión colectiva cada 22 de diciembre; la emoción de que, pese a las probabilidades tan bajas, cualquiera (y en cualquier rincón de España) puede resultar agraciado con el Gordo.

¿Cuáles son los pueblos más afortunados?

A pesar del azar, no podemos dejar de destacar algunos casos curiosos de localidades, donde la suerte parece haberse acomodado la suerte:

Manises (Valencia): este municipio es probablemente el más emblemático de los pueblos con suerte. Según los registros, Manises ha repartido el Gordo en siete ocasiones : 1971, 1986, 2012, 2013, 2018, 2023 y 2024.

¿Por qué estos pueblos parecen más afortunados?

¿Es cierto que la suerte atrae más suerte? Aunque es cierto que estas localidades han repartido en numerosas ocasiones premios, hay varios factores que influyen en su fama de pueblos más afortunados:

El volumen de décimos vendidos : una parte del mito se explica porque algunas administraciones venden muchos más décimos (o más participaciones), lo que aumenta la probabilidad absoluta de que alguno de ellos resulte premiado.

No debemos olvidar que matemáticamente cada número tiene la misma probabilidad de salir en cada sorteo y que los premios anteriores no modifican las probabilidades futuras. Cada sorteo es completamente independiente.

¿Cómo asegurarse un décimo?

Aunque la forma tradicional de adquirir lotería es hacer cola en cualquier administración y/o establecimiento autorizado, ya es posible realizar la compra de manera online a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado o desde las páginas webs de las administraciones de lotería. Además de la comodidad y rapidez que supone comprar online tu décimo, comprarlo de esta manera te facilita encontrar números concretos o comprarlo en administraciones famosas sin tener que viajar hasta ellas. Y también está el plus de que las plataformas oficiales y administraciones autorizadas garantizan seguridad en el pago y custodia digital del décimo, evitando pérdidas o deterioros del papel.

Para encontrar exactamente el número que quieres, Loterías y Apuestas del Estado ofrece un buscador web, donde únicamente tienes que introducir el número y darle a 'Buscar' para localizar los décimos que pueden traerte la suerte el próximo 22 de diciembre.