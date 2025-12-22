Dónde escuchar en directo el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Este 22 de diciembre, toda España vuelve a mirar hacia el tradicional Sorteo de la Lotería de Navidad. Radios, televisores y dispositivos móviles se convierten en punto de encuentro para quienes sueñan con escuchar su número entre los premiados. Si quieres seguir cada detalle sin perderte ningún momento clave, este año cuentas con más alternativas que nunca para disfrutar de la retransmisión en directo.

Desde Onda Cero, te ofrecemos todas las alternativas para estar al tanto de cada premio, desde el Gordo hasta el último de los detalles. Ya sea a través de la radio tradicional, nuestras aplicaciones móviles o las retransmisiones en vivo, podrás vivir la emoción del sorteo como si estuvieras en el mismísimo Teatro Real. ¡No dejes que te lo cuenten, acompáñanos y escúchalo en directo!

Especial con Carlos Alsina

Este 22 de diciembre se celebra la Lotería de Navidad, y Onda Cero estará a la altura de este evento tan esperado. Desde las 9:00 horas, comenzará un programa especial con Carlos Alsina donde podrás escuchar el sorteo en directo, con toda la emoción y el ritmo que caracteriza a este acontecimiento único en el programa de Lotería de Navidad. Como cada año, los Niños de San Ildefonso serán los encargados de cantar los números premiados, mientras millones de españoles esperan el momento mágico en que el Gordo, dotado con hasta 400.000 euros por décimo, salga de los bombos. A este, le seguirán el Segundo Premio, el Tercero, dos Cuartos y ocho Quintos, lo que convierte al Sorteo de Navidad en el pistoletazo de salida de las fiestas navideñas.

El equipo de Onda Cero te llevará cada minuto de la Lotería de Navidad con una cobertura especial que, además de ofrecerte la emisión en directo por radio, también incluirá la opción de seguir el sorteo en streaming a través de nuestra web y la app de Onda Cero. A partir de las 9:00 h de la mañana, podrás seguir en directo el desarrollo completo del sorteo, desde los momentos previos hasta la proclamación de los afortunados números ganadores.

Además de la cobertura desde el Teatro Real de Madrid, el especial de Onda Cero contará con la participación de numerosos colaboradores y un equipo de redactores y técnicos que saldrán a la calle para vivir la emoción del Sorteo de Navidad y conocer las historias de los nuevos millonarios. Con un programa repleto de sorpresas y análisis en tiempo real, no te perderás ningún detalle.

Para seguirlo todo, puedes escuchar el sorteo en la radio tradicional, pero también tienes la opción de ver la señal en directo desde el Teatro Real y el estudio de Onda Cero en nuestra página web, así como consultar el comprobador de números y premios al instante. Y si prefieres hacerlo desde tu móvil, no olvides descargar la app de Onda Cero, disponible tanto para iOS como para Android, para tener el sorteo en la palma de tu mano.