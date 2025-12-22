Cuánto dinero toca por la terminación del Segundo Premio de la Lotería de Navidad 2025

Has comprobado tu décimo y no, no tienes los cinco números del Segundo Premio. Sin embargo, tus ojos se van al final del boleto: tus últimas cifras coinciden con las del número agraciado. La pregunta surge al instante: ¿tengo premio por la terminación del Segundo Premio?

La respuesta es sí, pero con matices importantes. A diferencia del Gordo, aquí las reglas cambian. Por acertar la terminación (las dos últimas cifras) del Segundo Premio te corresponden 100 euros al décimo. Te explicamos el desglose y un error muy común que debes evitar sobre el reintegro.

Las dos últimas cifras: 100 euros

El reglamento de Loterías y Apuestas del Estado estipula un premio específico para los billetes cuyas dos últimas cifras coincidan con las del Segundo Premio.

Premio: 1.000 euros a la serie / 100 euros al décimo.

Condición: Deben coincidir las dos cifras finales en el mismo orden.

Es decir, si jugaste 20 euros, obtienes un beneficio limpio de 80 euros.

El mito del Reintegro: cuidado

Aquí viene la gran decepción de muchos jugadores inexpertos. El Segundo Premio no tiene reintegro.

Si tu décimo solo coincide en la última cifra con el Segundo Premio (pero no en las dos últimas), el premio es de 0 euros.

En el Gordo: La última cifra paga 20 €.

En el Segundo Premio: La última cifra paga 0 €.

Por tanto, para cobrar esos 100 euros es obligatorio que tengas las dos últimas cifras. Si solo tienes una, el boleto no tiene premio (salvo que esa última cifra coincida casualmente con la del Gordo, claro).