El dinero que toca por el Segundo Premio de la Lotería de Navidad 2025

A menudo eclipsado por el Gordo, el Segundo Premio de la Lotería de Navidad es, sin embargo, uno de los galardones más codiciados por los jugadores expertos. ¿La razón? Ofrece una rentabilidad excelente y suele estar menos repartido, lo que permite premios más concentrados.

Este 2025, el segundo premio mantiene su dotación histórica: 1.250.000 euros a la serie, lo que significa que cada décimo agraciado recibe 125.000 euros. A continuación, desglosamos la "letra pequeña" financiera de este premio, lo que se queda Hacienda y, muy importante, el dinero que ganan los números vecinos (aproximaciones).

Cálculo neto tras impuestos

Ganar 125.000 euros es una noticia fantástica, pero la realidad bancaria es ligeramente distinta debido a la fiscalidad vigente en 2025. Al superar los 40.000 euros (límite exento), este premio tributa al 20%.

Para que hagas tus cuentas reales, este es el desglose final:

Premio Bruto: 125.000 €

Parte exenta: 40.000 € (no pagan impuestos).

Base imponible: 85.000 € (sobre la que se aplica el 20%).

Impuestos: 17.000 € (se los queda Hacienda).

Dinero líquido en tu cuenta: 108.000 euros.

El banco te ingresará directamente los 108.000 euros, realizando el trámite con la Agencia Tributaria por ti.

Las aproximaciones: 1.250 euros de consuelo

Quedarse a un solo número de ganar 125.000 euros puede ser frustrante, pero en el caso del Segundo Premio, el consuelo es bastante dulce. Las aproximaciones (el número inmediatamente anterior y el posterior al ganador) están muy bien pagadas, superando incluso a la pedrea.

Número Anterior al 2º Premio: 1.250 euros al décimo.

Número Posterior al 2º Premio: 1.250 euros al décimo.

Este importe, al ser inferior a 2.000 euros, se cobra íntegro (sin impuestos) y se puede cobrar en cualquier administración de lotería.

¿Dónde se cobra este premio?

