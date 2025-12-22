El dinero que se lleva Hacienda del Segundo Premio de la Lotería de Navidad 2025

El Segundo Premio de la Lotería de Navidad 2025 es una de las mayores alegrías que te puede dar el sorteo. Dotado con 125.000 euros al décimo, es una cantidad suficiente para tapar muchos agujeros o dar la entrada de una vivienda. Sin embargo, al superar el umbral de exención fijado por la Agencia Tributaria, este premio no llega íntegro a tu bolsillo.

Si eres uno de los afortunados, aquí te detallamos la "factura fiscal" exacta y cuánto dinero real verás ingresado en tu cuenta bancaria.

El cálculo exacto: 17.000 euros para Hacienda

La normativa de 2025 mantiene el límite exento de impuestos en 40.000 euros. Esto significa que los primeros 40.000 euros de tu premio son intocables. El gravamen especial del 20% se aplica solo a la cantidad restante (85.000 euros).

Por tanto, las cuentas de tu décimo del Segundo Premio son las siguientes:

Premio Bruto: 125.000 euros.

Impuestos (Retención 20%): 17.000 euros.

Premio Neto (Lo que recibes): 108.000 euros.

Comprobador de Lotería de Navidad

¿Tengo que apartar yo el dinero para pagar?

No. Esta es una preocupación común, pero el sistema está automatizado para evitar problemas. No tienes que guardar esos 17.000 euros para la Declaración de la Renta.

Cuando vayas al banco a cobrar el premio, la entidad financiera te aplicará la retención automáticamente antes de hacerte el ingreso. En tu cuenta verás directamente la transferencia por valor de 108.000 euros. El banco se encarga de enviar la parte de los impuestos a la Agencia Tributaria en tu nombre.

¿Afecta a mi Declaración de la Renta 2026?

El dinero del premio en sí no se suma a tu base imponible del IRPF. Es decir, no te subirá el tramo del IRPF por haber ganado la lotería, ni afectará a lo que pagas por tu sueldo o pensión, ya que el premio tributa por separado mediante ese gravamen especial del 20%.

Sin embargo, si inviertes esos 108.000 euros y te generan intereses o rendimientos (acciones, fondos, depósitos), esos beneficios futuros sí tendrás que declararlos en la Renta de 2026.

Dónde cobrar el Segundo Premio

Al tratarse de un importe de 108.000 euros netos (muy superior al límite de 2.000 euros para pagos en metálico), no puedes cobrarlo en una administración de lotería.

Debes acudir obligatoriamente a una de las entidades financieras autorizadas (BBVA o CaixaBank) a partir de mañana, martes 23 de diciembre. Recuerda llevar: