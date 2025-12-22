Cuánto dinero se lleva Hacienda de cada premio de la Lotería de Navidad 2025: una guía para no perderse

Ganar la Lotería de Navidad es el sueño de millones de españoles, pero tras la celebración del corcho del champán llega la realidad fiscal. ¿Cuánto es para mí y cuánto para las arcas públicas?

La respuesta depende de la cantidad ganada. La normativa vigente mantiene el mínimo exento en 40.000 euros. Esto significa que Hacienda solo aplica el gravamen especial del 20% a la cantidad que supere esos primeros 40.000 euros.

Para que no tengas que sacar la calculadora, hemos desglosado el "mordisco" fiscal premio a premio:

Gordo (Primer Premio)

Es el que más contribuye a las arcas del Estado. De los 400.000 euros por décimo, los primeros 40.000 están libres de impuestos. Se tributa por los 360.000 restantes.

Premio bruto: 400.000 €

Se lleva Hacienda: 72.000 €

Tú cobras (Neto): 328.000 €

Segundo Premio

El segundo premio está dotado con 125.000 euros al décimo. Al superar el límite exento, también tiene retención, aunque menor.

Premio bruto: 125.000 €

Se lleva Hacienda: 17.000 €

Tú cobras (Neto): 108.000 €

Tercer Premio

Es el último de los grandes premios que sufre retención fiscal. De los 50.000 euros del premio, solo 10.000 euros están sujetos a impuestos.

Premio bruto: 50.000 €

Se lleva Hacienda: 2.000 €

Tú cobras (Neto): 48.000 €

Cuartos, Quintos y Pedreas: Todo para ti

Aquí llega la buena noticia para la inmensa mayoría de los premiados. Todos los premios que sean iguales o inferiores a 40.000 euros están totalmente exentos. Hacienda no retiene nada.

Cobrarás el importe íntegro si te toca:

Cuartos premios (20.000 €).

Quintos premios (6.000 €).

Pedrea (100 €).

Aproximaciones y Reintegros (20 €).

Comprobador de Lotería de Navidad

¿Tengo que hacer algún trámite para pagar?

No. Esta es una duda muy frecuente. No tienes que rellenar formularios ni ir a Hacienda al día siguiente.

El gravamen es una retención en origen. Esto significa que, cuando vayas al banco a cobrar tu Gordo o tu Segundo premio, la entidad financiera ya te descontará automáticamente el 20% correspondiente y se lo enviará a la Agencia Tributaria en tu nombre. En tu cuenta verás ingresado directamente el importe neto (por ejemplo, los 328.000 € del Gordo).

¿Y si comparto el décimo?

Si compartes un décimo premiado con amigos o familiares, la exención de 40.000 euros se aplica al décimo, no a cada persona. El impuesto se descuenta del total del premio y luego vosotros os repartís el importe neto.

Es vital que, al cobrarlo en el banco, identifiquéis a todos los ganadores. Si lo cobra uno solo y luego reparte el dinero por transferencia, Hacienda podría considerarlo una "donación" y exigiros pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.