Comprueba si tu número ha sido premiado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Escribe tu número y pon la cantidad jugada y verás si has sido agraciado con uno de los premios que reparte el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

El Gordo: 79432

El 79432 ha sido el número agraciado con el premio Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo).

El premio Gordo de la Lotería de Navidad 2025 ha sido vendido en las localidades leonesas de Villablino, Pola de Gordón y La Bañeza, en la Administración número 1. También ha sido vendido en Madrid, en la Administración 246 de la calle Ricardo Ortiz, 8.

Segundo Premio: 70048

El número premiado con el Segundo Premio ha sido el: 70048. Los niños de San Ildefonso han cantado las cinco cifras que reparten 1.250.000 euros a la serie a las 09:21 de la mañana. Ha sido el primer premio cantado del Sorteo.

Este número ha sido vendido íntegramente en la Administración de la calle Barquillo, número 10 de Madrid.

Tercer Premio: 90693

Los bombos del Teatro Real han otorgado la suerte al número 90693, que ha sido cantado a las 11:12 horas por los niños de San Ildefonso.

El tercer premio ha salpicado a gran parte de España, pero quien más se ha beneficiado ha sido el municipio de Santa Fe (Santa Cruz de Tenerife) con 50 series; Igorre (Vizcaya) con 48,3; y Alicante y A Coruña, con 20 series cada una.

Cómo cobrar el premio

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.