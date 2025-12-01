La historia de la Lotería de Navidad: así nació el sorteo más famoso de España

La Lotería de Navidad se ha convertido en un evento que, año tras año, ha ido ganando cada vez más participantes. La ampliación de sus puntos de venta, la llegada de la retransmisión televisiva y, más recientemente, la venta digital han impulsado aún más este crecimiento.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá este año un total de 2.772 millones de euros en premios, una cifra que supera en 70 millones a la repartida el año pasado. Pero el factor más determinante en el crecimiento de este sorteo es también una de las características que más lo definen: el carácter comunitario del sorteo. Empresas, familias y grupos de amigos comparten participaciones y esperan con ilusión la celebración del sorteo, multiplicado la sensación de pertenencia y ha hecho que la Lotería de Navidad trascienda lo puramente económico para convertirse en un ritual colectivo que se vive con emoción año tras año.

El origen del sorteo de la Lotería de Navidad

El origen de este sorteo se remonta al siglo XIX, concretamente fue creada en 1812 durante las Cortes de Cádiz como un método para aumentar los ingresos del Estado sin necesidad de subir los impuestos. Su propósito inicial era financiar las arcas públicas en un periodo de crisis y guerra, específicamente en el contexto de la guerra de la Independencia Española contra Napoleón. La primera vez que se celebró fue el 18 de diciembre de 1812 y el precio del billete fue de 40 reales y el “Gordo” de 8.000 pesos fuertes. El número ganador fue el 03604.

Años más tarde, a medida que la lotería se consolidaba como evento social, el sorteo se adaptó a los avances técnicos: en 1957 fue el primero retransmitido por televisión y en 1974 se introdujo la informatización.

¿Por qué es tan famoso este sorteo?

La Lotería de Navidad se ha convertido en una de las loterías más populares y con mayor participación en el mundo por varios motivos muy característicos: