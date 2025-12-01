La historia de la Lotería de Navidad: así nació el sorteo más famoso de España
La Lotería de Navidad se retransmitió por televisión por primera vez en 1957.
La Lotería de Navidad se ha convertido en un evento que, año tras año, ha ido ganando cada vez más participantes. La ampliación de sus puntos de venta, la llegada de la retransmisión televisiva y, más recientemente, la venta digital han impulsado aún más este crecimiento.
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá este año un total de 2.772 millones de euros en premios, una cifra que supera en 70 millones a la repartida el año pasado. Pero el factor más determinante en el crecimiento de este sorteo es también una de las características que más lo definen: el carácter comunitario del sorteo. Empresas, familias y grupos de amigos comparten participaciones y esperan con ilusión la celebración del sorteo, multiplicado la sensación de pertenencia y ha hecho que la Lotería de Navidad trascienda lo puramente económico para convertirse en un ritual colectivo que se vive con emoción año tras año.
El origen del sorteo de la Lotería de Navidad
El origen de este sorteo se remonta al siglo XIX, concretamente fue creada en 1812 durante las Cortes de Cádiz como un método para aumentar los ingresos del Estado sin necesidad de subir los impuestos. Su propósito inicial era financiar las arcas públicas en un periodo de crisis y guerra, específicamente en el contexto de la guerra de la Independencia Española contra Napoleón. La primera vez que se celebró fue el 18 de diciembre de 1812 y el precio del billete fue de 40 reales y el “Gordo” de 8.000 pesos fuertes. El número ganador fue el 03604.
Años más tarde, a medida que la lotería se consolidaba como evento social, el sorteo se adaptó a los avances técnicos: en 1957 fue el primero retransmitido por televisión y en 1974 se introdujo la informatización.
¿Por qué es tan famoso este sorteo?
La Lotería de Navidad se ha convertido en una de las loterías más populares y con mayor participación en el mundo por varios motivos muy característicos:
- Inicio de las festividades navideñas: para muchos, el sorteo de la Lotería de Navidad, marca el inicio de las festividades de Navidad en España. Es un evento cargado de tradición y simbolismo que contribuye al ambiente festivo de la temporada.
- Solidaridad y sentido comunitario: uno de sus aspectos más distintivos es la costumbre de compartir décimos entre amigos, familiares y compañeros de trabajo. Lo que se conoce como las “participaciones”, es una forma de crear un sentimiento de unión y solidaridad, ya que muchas personas compran participaciones de un mismo billete, compartiendo tanto la esperanza de ganar como la alegría de la celebración.
- Los niños de la suerte: los niños del Colegio de San Ildefonso son, sin duda, los protagonistas más esperados en el Sorteo de Navidad. Ellos tienen la misión de cantar los números premiados, generando la ilusión de que entre sus manos puedan estar los boletos que conviertan a los jugadores en millonarios.
Desde el 9 de marzo de 1771, los alumnos del colegio han sido los encargados de cantar los números de los sorteos de la Lotería Nacional.