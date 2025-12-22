Dónde ha caído el Segundo Premio de la Lotería de Navidad 2025

Ya tenemos el segundo protagonista del día. El Segundo Premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha hecho su aparición en el Teatro Real. Los niños de San Ildefonso han cantado las cinco cifras que reparten 1.250.000 euros a la serie. El número premiado con el Segundo Premio ha sido 70048

El Segundo Premio ha caído íntegro en la administración 10 de la Calle Barquillo de Madrid.

Dónde ha caído

