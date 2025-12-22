LOTERÍA DE NAVIDAD 2025

Dónde ha caído el Segundo Premio de la Lotería de Navidad 2025

El número premiado ha sido agraciado con el Segundo Premio. Consulta aquí el mapa de localidades donde ha tocado y qué administraciones lo han vendido.

Ya tenemos el segundo protagonista del día. El Segundo Premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha hecho su aparición en el Teatro Real. Los niños de San Ildefonso han cantado las cinco cifras que reparten 1.250.000 euros a la serie. El número premiado con el Segundo Premio ha sido 70048

El Segundo Premio ha caído íntegro en la administración 10 de la Calle Barquillo de Madrid.

Dónde ha caído

Comprobador de Lotería de Navidad

Una lluvia de 1.250.000 euros a la serie

Este Segundo Premio es uno de los más esperados porque permite grandes inversiones. En total, cada serie vendida de este número ha dejado 1,25 millones de euros en la localidad agraciada.

Para los afortunados poseedores del décimo, recordamos que el importe bruto es de 125.000 euros, pero tras la retención del 20% de Hacienda (sobre la cantidad que excede los 40.000 euros exentos), el ingreso neto en el banco será de 108.000 euros.

