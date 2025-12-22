Los trabajadores de Bimba y Lola, agraciados con el 70048, el Segundo Premio del Sorteo de Navidad 2025

Los trabajadores de la empresa Bimba y Lola, con sede en Vigo, han sido agraciados con el Segundo Premio la Lotería de Navidad: el 70048. La plantilla que trabaja en Vigo ha celebrado con alegría y champán la lluvia de millones que el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ha dejado este lunes.

125.000 euros al décimo

El segundo premio, dotado con 1.250.000 euros por serie, lo que supone 125.000 euros al décimo, ha dejado un buen pellizco entre la plantilla.

El número fue cantado a las 09:21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla por los niños Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.