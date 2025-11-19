Todo sobre la nueva baliza V-16: fecha obligatoria, precio y qué pasa con los triángulos

La baliza de emergencia V-16 ya es una realidad a partir del 1 de enero de 2026. La omisión de esta señal conllevará penas de responsabilidad civil directa así como el uso de este dispositivo no homologado. El conductor que no señalice una incidencia en carretera podrá ser sancionado con imprudencia grave si esta conducta provoca lesiones o muertes, siempre y cuando no señalizar con esta baliza sea la acción causante del accidente. Por su parte, las aseguradoras podrán excluir la cobertura del seguro en caso de negligencia grave del conductor asegurado cuando este incumpla la obligación de señalización.

Todo ello lo advirtió el informe Impulso by PONS en el que se trataban los cinco ámbitos jurídicos -penal, civil, administrativo, asegurador e industrial- que derivan de no cumplir con la tenencia y uso de la señal luminosa a partir del 1 de enero de 2026. Algunas de las consecuencias de no tener o no usar este tipo de señalética serán cárcel o la privación del derecho a conducir y con consecuencias tanto personales como profesionales de gran alcance, especialmente en casos de siniestros con víctimas.

La DGT aprobó la medida en 2021

La Dirección General de Tráfico (DGT) aprobó en marzo de 2021 el cambio del tradicional triángulo de emergencia por la baliza luminosa V-16. Esta señal luminosa lo que transmite es la ubicación del vehículo en tiempo real a la plataforma DGT 3.0 y será el único dispositivo autorizado en España para señalizar incidentes en carretera.

Como ya viene anunciando la DGT, la responsabilidad será "doble": del propietario, por la obligación de dotar al vehículo de la baliza luminosa, quien tiene la responsabilidad de su tenencia y mantenimiento y, por otra parte, del conductor, por la obligación y responsabilidad del uso correcto del dispositivo. Esto último, en caso de incumplimiento, se reflejará en sanciones desde 80 hasta 200 euros.

La mayoría de los conductores aún no dispone de la baliza

A poco más de un mes de que la baliza de emergencia V-16 sea obligatoria, el 80% de los conductores españoles no dispone aún de ella. Pese a que sustituirá a los antiguos triángulos, el 30% no sabe cuál comprar y un 14 % no tiene clara su utilidad. Además, el 30% de la población considera que esta medida es confusa y no se ha explicado con claridad. Cada año mueren alrededor de 22 personas atropelladas en las carreteras, una parte de las cuales son conductores que habían salido del vehículo para colocar el triángulo. Es por eso que el Ministerio del Interior considera esta medida como un avance en medidas de seguridad vial.

La baliza V-16 es un pequeño dispositivo de color amarillo que está dotado de un geolocalizador y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente durante al menos media hora y visible además a 1.000 metros en condiciones óptimas. Además de emitir este tipo de señales, es capaz de enviar la geolocalización del vehículo tanto a los centros de gestión de Tráfico como a los sistemas de información de los navegadores de otros usuarios.

Todo apunta a que 2026 será un año clave para las políticas de prevención de accidentes de tráfico ya que, además, se pretende introducir también el teléfono 018 para víctimas de accidentes de tráfico. Con este servicio será posible proporcionar más seguridad así como atención telefónica a las víctimas de un siniestro con profesionales de trabajo social, psicólogos y juristas.

Los triángulos ya no serán válidos

A partir del 1 de enero, con la introducción de la baliza V-16, dejará de estar en vigor la validez de los triángulos de emergencia. Hasta esa fecha sí que serán obligatorios si no se dispone de la baliza pero, una vez entrado 2026, se deberán sustituir por la señal V-16. No obstante, los vehículos matriculados en el extranjero sí que podrán seguir usándolos cuando circulen por España.