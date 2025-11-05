La DGT advierte sobre las balizas V16: estás serán las únicas válidas y que te evitarán una multa

A partir del 1 de enero de 2026, la normativa para señalizar emergencias cambiará dejando atrás los triángulos de señalización. La Dirección General de Tráfico (DGT) formaliza a partir de esta fecha el uso de la baliza V16 conectada para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada.

Una decisión que muchos conductores no terminan de entender. Según apunta la DGT, estudios realizados sobre peatones fallecidos en vías interurbanas advierten del peligro que supone salir del vehículo para colocar y recoger los triángulos, obligando al conductor a transitar por la calzada. Por tanto, el nuevo sistema es más seguro para el peatón y también para los demás vehículos.

Qué pasa con los triángulos

A raíz de la implementación de la nueva normativa, los triángulos dejan de ser válidos en España como medio para la señalización de vehículos inmovilizados. Solo estarán exentos los vehículos que estén matriculados en otros países y se encuentren en situación de circulación internacional. Lo mismo ocurre en el caso de las balizas V16 sin conexión, pues las únicas válidas son las conectadas.

Cómo usarla correctamente

Para emplearla de forma adecuada, los conductores deberán colocar la baliza en la parte más alta del vehículo. La DGT señala que "si por altura o cualquier otro motivo no es posible acceder o colocarla en el techo del vehículo, el dispositivo deberá estar dotado de un imán para colocarlo en la puerta del conductor".

Las ventajas de este dispositivo es que se puede colocar sin salir del coche y además, al estar conectada, el resto de conductores sabrá a kilómetros de distancia que hay un incidente en el lugar determinado.

Uso de la baliza fuera de España

Respecto a su uso fuera de España, el reglamento actual de la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968 permite que los vehículos que circulen por cualquier país firmante del convenio pueda usar legalmente el dispositivo de señalización.