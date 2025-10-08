Estos son los coches híbridos que dejarán de tener la etiqueta Cero emisiones de la DGT

Las etiquetas medioambientales van a sufrir un cambio en su clasificación. Actualmente, divide a los coches en cuatro categorías -Cero Emisiones, ECO, C y B- y se aprobó en 2016, por lo que ha quedado obsoleta. Una nueva es necesaria debido a la "evolución tecnológica de los vehículos y para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes, así como incluir las emisiones de CO2 como criterio adicional".

A partir del 1 de enero de 2026, la Dirección General de Tráfico va a implantar una nueva normativa que afecta, sobre todo, a los híbridos enchufables, que hasta ahora estaban siendo catalogados con la etiqueta Cero Emisiones.

Cambios en la normativa de las etiquetas medioambientales

Antes, todos los híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía podían optar a la etiqueta Cero emisiones. Sin embargo, si la normativa sale adelante, solo podrán optar a la etiqueta cero emisiones aquellos con una autonomía eléctrica de 90 kilómetros o superior. Es decir, los híbridos enchufables de menos de 90 kilómetros serán categorizados con la etiqueta ECO.

La etiqueta ECO, por lo tanto, pasarán a llevarla los coches híbridos enchufables con autonomía inferior a 90 kilómetros, los híbridos convencionales y de gas que cumplan la normativa Euro 6d o superior.

Los vehículos con la etiqueta B son aquellos que cumplan la normativa Euro 4 en gasolina y diésel Euro 6, siempre y cuando no puedan acceder a una categoría superior. Por su parte, los de la etiqueta C son todos los turismos y furgonetas de gasolina que cumplan la normativa Euro 6d y diésel euro 6d-TEMP.

Qué pasa si mi coche híbrido tiene una autonomía inferior a 90 kilómetros

En este caso no pasa nada, ya que podrá seguir llevando la etiqueta cero emisiones. El director general de la DGT, Pere Navarro, aseguró que la medida no tendrá carácter retroactivo, solo afectará a aquellos que se compren a partir del 1 de enero de 2026.