Los Mossos y la Guardia Civil registran el laboratorio investigado por la posible fuga de peste porcina

Agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil han llevado a cabo este jueves un registro en la sede del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA), un laboratorio público de la Generalitat, en el marco de la investigación judicial abierta por el brote de peste porcina detectado en jabalíes del parque natural de Collserola, en Barcelona.

Una actuación que se produce por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès, y bajo unas diligencias que permanecen bajo secreto.

¿El origen del brote?

El laboratorio está siendo investigado como posible origen del brote, después de que se detectara el mismo patógeno en animales hallados muertos a escasa distancia del campus universitario donde se ubica el centro.

La causa judicial se puso en marcha tras la recepción, el pasado 9 de diciembre, de un atestado policial que apuntaba a un posible delito contra el medio ambiente. Ese primer informe abrió la puerta a nuevas investigaciones, entre ellas el registro practicado este jueves, con el objetivo de esclarecer cómo se produjo la aparición de la enfermedad en una zona natural especialmente sensible.

El CReSA forma parte de la red de centros del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) y está situado dentro del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Precisamente en sus alrededores aparecieron los primeros jabalíes infectados. Y el hecho de que la cepa detectada coincida con la utilizada previamente en trabajos experimentales del laboratorio ha alimentado esas sospechas de una posible fuga accidental, que haya desatado todo.

Paralelamente a la investigación judicial, la Generalitat ha puesto en marcha una auditoría interna para comprobar si alguno de los centros de investigación pudo estar implicado en el brote. El president Salvador Illa aseguró esta semana en el Parlament que, por ahora, no existen pruebas concluyentes que permitan señalar al laboratorio como origen de la crisis.

26 jabalíes muertos

El Govern ha confirmado ya la muerte de 26 jabalíes por peste porcina en la zona. Las últimas pruebas realizadas por el laboratorio de referencia de Algete han detectado nuevos positivos en animales encontrados cerca de los focos iniciales, aunque la mayoría de los más de 200 ejemplares analizados en el entorno han dado negativo. Un dato que sí, aporta algo de alivio, pero no disipa la inquietud ante una enfermedad en una de las principales actividades económicas de España.