Los Mossos comienzan el desalojo de 400 migrantes que viven en un instituto abandonado de Badalona

A esta hora los Mossos están empezando a desalojar a 400 personas que viven en un instituto abandonado de Badalona. Son inmigrantes subsaharianos y el centro lleva ocupado cerca de dos años.

En estos momentos hay decenas de personas de entidades sociales a las puertas del centro conocido como el B9, donde los migrantes esperan ser desalojados. No se sabe cuánta gente queda dentro del recinto, ya que muchos han abandonado el lugar por el temor a que la policía les identificara.

El alcalde del PP, Xavier García Albiol, reclamaba el desalojo

El 4 de diciembre la jueza accedió a la petición del Ayuntamiento de Badalona de entrar en el local y echar a los ocupantes en un plazo máximo de 15 días y en un horario "diurno". Esta es la solución que el alcalde, Xavier García Albiol (PP), llevaba meses solicitando con el argumento de que los migrantes que viven allí causan problemas de inseguridad e incivismo.

El Ayuntamiento de Badalona aseguró que no iba a proporcionar una alternativa "habitacional" y por el momento, no hay soluciones residenciales para la mayoría de los ocupantes de este edificio. "Al parecer, los migrantes se estarían desplazando a otra nave cercana al lugar", asegura el periodista Ricard Jiménez.

Los abogados del colectivo de migrantes del B9 presentaron un escrito al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para reclamar la paralización temporal del desalojo, pero el tribunal respondió con una negativa.