El vídeo del rescate de un hombre arrastrado por la riada en Murcia: consiguió aferrarse a un árbol

La Guardia Civil ha rescatado este lunes a un hombre que tras haberse visto sorprendido por una riada en una carretera en Alhama de Murcia había conseguido aferrarse a un árbol.

En torno a las siete de esta mañana se ha recibido una llamada alertando de que un hombre había sido arrastrado por una riada en la rambla Guadalentín, a su paso por la carretera que une Alhama de Murcia con el polígono industrial de la localidad.

Las fuertes lluvias registradas en la zona durante la madrugada han sido las causantes de esta riada, que ha arrastrado al hombre varios metros, hasta que ha podido agarrarse a un árbol, desde el que ha pedido auxilio.

Los agentes del Cuerpo, junto a efectivos de bomberos, han sido los encargados de rescatar al hombre, que presentaba síntomas de hipotermia, quien ha sido asistido por los servicios sanitarios.

La alerta roja por lluvias decretada esta madrugada en el Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y Vega del Segura preveía precipitaciones acumuladas de 180 l/m2. A primera hora de la mañana se ha bajado el aviso a nivel naranja, aunque se prevén todavía en la zona hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

Caídas, derrumbamientos y rescates en Andalucía

La Junta de Andalucía ha atendido 159 incidencias por lluvias y lamenta la "imprudencia" de algunos ante "extrema peligrosidad". El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha hecho balance este lunes de las incidencias atendidas que han obligado a activar hasta dos es alert. Han sido en total 159, de las cuales 74 se han concentrado en la provincia de Almería.

En declaraciones a los medios, el consejero Sanz ha lamentado la "imprudencia" de algunos ciudadanos que, pese a la "extrema peligrosidad" que implica activar un es alert, han realizado, por ejemplo, desplazamientos por carretera. "Es una imprudencia. Hago un llamamiento a atender los consejos", ha dicho Sanz.

Sanz señala que ya se está "restableciendo la normalidad" tras atender incidencias como caídas, derrumbamientos y rescates, entre otras. El mayor volumen de atención se produjo durante las últimas horas de la tarde de este domingo cuando se produjeron varios rescates de personas atrapadas en vehículos que se solventaron sin incidencias, según ha informado el 112 Andalucía.

La mayor parte de los incidentes registrados se localizaron principalmente en el municipio de Cuevas de Almanzora, aunque también se atendieron avisos procedentes de Vera, Garrucha, Huércal-Overa o Pulpí. La mayoría de ellos se ha referido a anegaciones de viviendas, sótanos, garajes y problemas en el alcantarillado público.

Alerta por crecidas en barrancos y cauces menores

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos naranjas por posibles lluvias intensas, de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, y con acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, en la provincia de Tarragona, y de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en Castellón, Gúdar - Maestrazgo (Teruel), y pirineo de Huesca, hoy lunes 15 de diciembre.

Como consecuencia de este pronóstico, la Confederación Hidrográfica del Ebro está intensificando la vigilancia y advierte de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos.

Se recomienda a los ciudadanos seguir siempre las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com, así como en la página web www.chebro.es y en @CH_Ebro.

Últimos coletazos de Emilia

La borrasca Emilia, que obligó a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso rojo, riesgo importante, por lluvias torrenciales este domingo en Almería y Valencia, da paso a una semana prenavideña con lluvias en buena parte de España y temperaturas en descenso.

Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, ha señalado que "llegamos al ecuador de diciembre con pronóstico de lluvias para los próximos días. Este lunes por la tarde habrá chubascos fuertes en el área Mediterránea y también en zonas de Galicia".

Del Campo ha subrayado que "el martes lloverá en la mayor parte de la península, también en Baleares, y lo hará especialmente en Galicia y el norte del área mediterránea, con nevadas copiosas en el Sistema Central".

"El miércoles y el jueves seguirán los chubascos en el área mediterránea, mientras que este último día, el jueves, un frente alcanzará también el noroeste peninsular", añadió.

Del Campo ha recalcado que entre el viernes y el domingo aún hay incertidumbre en el pronóstico y avanza que "podrían seguir las precipitaciones en zonas del norte y oeste del territorio, así como en zonas del área mediterránea, tales como Cataluña y Baleares".

En general, las temperaturas a lo largo de la semana serán las propias de la época del año o algo más altas en el caso de las nocturnas.