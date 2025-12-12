Una consejera del PSOE insinúa irregularidades en las primarias que ganó Sánchez: "En los censos aparecían 30 ó 40 personas"

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretaria de Política Municipal del PSOE regional, Sara Simón, ha insinuado irregularidades en las primarias de 2017, en las que Pedro Sánchez se impuso a Susana Díaz y Patxi López. Según ha asegurado, en varias agrupaciones de Guadalajara se detectó un aumento repentino e inexplicable de militantes censados en plena campaña.

En declaraciones realizadas en Toledo, tras ser preguntada por la reunión convocada en Ferraz para abordar las denuncias de acoso contra el exasesor de Moncloa Francisco Salazar, Simón ha vinculado los episodios actuales de corrupción y comportamientos indebidos con lo que, a su juicio, ya resultaba sospechoso en aquellos comicios internos. "Veíamos en nuestra provincia cómo había agrupaciones en las que, de repente, en los censos aparecían 30 o 40 personas que no sabíamos de dónde venían", ha afirmado.

Señala comportamientos "llamativos" y dice que ahora "se entienden muchas cosas"

La dirigente socialista ha explicado que en aquel momento no denunciaron lo ocurrido porque desconocían su origen y quién podía estar detrás, aunque las anomalías eran evidentes. A la luz de los recientes escándalos, sostiene que esos comportamientos podrían encajar en un patrón más amplio: "Con todo lo que está pasando y lo que está saliendo a la luz, a lo mejor se explican muchas cuestiones de las que sucedían entonces".

Simón ha llegado incluso a cuestionar la posibilidad de que Sánchez desconociera lo que hacían personas de su entorno más cercano. "Me cuesta mucho pensar que nuestro secretario general era ajeno a los comportamientos que tenían sus personas más próximas", ha señalado, recordando que varios de ellos hoy están implicados en causas judiciales o investigaciones internas.

Admite que no tiene pruebas, pero sostiene que lo ocurrido fue "público y notorio"

Preguntada directamente por si sus palabras ponen en duda la legitimidad de la victoria de Sánchez, Simón ha negado disponer de pruebas que permitan apuntar a un responsable. Aun así, insiste en que lo ocurrido fue real y que sucedió en otras zonas del país. "Puedo decir que era una realidad, que en agrupaciones en las que había cinco personas militando, de repente había 40", ha dicho, asegurando que otros compañeros también lo hicieron visible en su momento.

La consejera afirma que trasladaron estas anomalías a los órganos internos del partido, sin obtener respuesta ni aclaraciones.