Una diputada de Vox acude a la Asamblea con el Niqab musulmán: "Nos alegramos de que no se permita en este Parlamento..."

La diputada regional de Vox, Virginia Martínez, ha asistido a la Asamblea con un niqab negro este miércoles para presentar la moción de su partido sobre el uso de vestimenta islámica en espacios públicos, que fue finalmente rechazada. "Usted no puede estar en este plenario vestida de esta forma", le advirtió la presidenta del parlamento autonómico, Visitación Martínez, antes de que subiera al estrado. "Le ruego que se cambie".

Una vez que la parlamentaria se retiró el niqab, subió al estrado, donde celebró que en la Asamblea no se permitan estos ropajes y afirmó que "no se debería permitir en ningún lugar público de esta región". Martínez aseguró que PP y PSOE "están importando culturas que enseñan a las niñas desde muy pequeñas a vestir con esta indumentaria, a estar calladas y a ser modestas".

Vestimenta como símbolo de misoginia y dominación de la mujer

También afirmó que estas vestimentas son "la máxima expresión de misoginia y dominación del hombre hacia la mujer" y que representan "la cárcel en vida que tienen que soportar millones de mujeres en el mundo".

En su moción, Vox ha pedido que el Gobierno endurezca las sanciones contra prácticas islámicas que consideren atentatorias contra los derechos de las mujeres y que se suspendan solicitudes de nacionalidad a quienes obliguen de forma opresiva a mujeres o niñas a vestir ese atuendo.

Por su parte, el PP ha presentado una enmienda a la totalidad, que también ha sido rechazada, en la que ha propuesto reforzar los instrumentos de las fuerzas y cuerpos de seguridad para perseguir a quienes obligan o agreden a mujeres, "sea cual sea su religión o nacionalidad", y aumentar la formación de servicios sociales, sanidad y educación para detectar situaciones de control o violencia.

Reacciones del resto de grupos

La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, anunció que "jamás votará a favor de ningún discurso de odio que enfrente unos ciudadanos con otros" y acusó a Vox de ser "un peligro público de primer orden".

La socialista Toñi Abenza calificó la iniciativa de "engañosa", recordó que las coacciones y agresiones ya están prohibidas en el ordenamiento jurídico y defendió que España "no es ni va a ser nunca" un país donde el Estado sancione identidades culturales o expresiones personales. Aseguró que "el problema de Vox no es la vestimenta, sino el racismo" y reclamó educación e integración como herramientas para garantizar la convivencia.