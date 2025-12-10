Esta es la regla de crianza número 1 para padres, según una experta: es innegociable

En la actualidad, contar con numerosos dispositivos electrónicos de carácter tecnológico es lo normal, ya que la mayoría forman parte de nuestra vida diaria, pero lo más preocupante es el abuso del uso de dichos dispositivos que solemos hacer.

La psicóloga, Jean Twenge, explicó en su aparición en el programa Meet the Press en Washington DC, la regla innegociable que considera que hay que marcar a los hijos/as, la cual tiene que ver con los dispositivos electrónicos y tecnológicos. Esta regla tiene que estar claramente marcada y es la siguiente: no tener dispositivos electrónicos en el dormitorio durante la noche. Afirma que no es una norma que se pueda poner en discusión, ya que no hay razón por la que se necesite el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos en la habitación, cuando lo que se debería estar haciendo es dormir.

Afectaciones a la salud mental

Jean Twenge expone que el hecho de que los adolescentes tengan este tipo de dispositivos en la habitación generalmente hace que duerman menos. Esta reducción de las horas de sueño, puede ser causada por qué posponen la hora de ir a dormir navegando por las redes sociales o porque los sonidos de las notificaciones de los teléfonos inteligentes les despiertan de manera continua. Los datos publicados en los Centros para el control y la prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, indican que el 77% de los adolescentes no duermen lo suficiente.

El uso de dispositivos electrónicos en la cama, generalmente conlleva el uso de pantallas, el cual está asociado a mayores problemas de salud mental, no solo en menores, sino que también en adultos. Esta regla que planea Twenge está enfocada a la mejora de los hábitos de sueño que son cruciales para la salud física y mental. Tener un buen descanso y dormir las horas recomendadas, favorece el desarrollo cognitivo y mental, que incluye el aprendizaje de nuevos conocimientos y la regulación emocional. Estos dos aprendizajes son claves para que puedan crecer de manera saludable.

Acceso a los teléfonos inteligentes y a las redes sociales

Jean Twenge recomienda a los padres que esperen el máximo tiempo posible para que sus hijos se unan a las redes sociales, como muy pronto que tengan 16 años. Y en cuanto al acceso a teléfonos inteligentes propios, indica que la edad recomendada tendría que ser de la mayoría de edad en adelante, cuando ya sean personas capaces de desenvolverse de manera mínimamente independiente.

Además, en su libro 10 reglas para criar hijos en un mundo de alta tecnología, explica que hay varias investigaciones que vinculan el uso ilimitado de los teléfonos inteligentes y las redes sociales con mayor incidencia de problemas de salud mental en adolescentes, los más comunes suelen ser la ansiedad y la depresión.

Otro consejo que explica la psicóloga a los padres, es hablar con sus hijos de los peligros del uso abusivo de estos dispositivos cuando son pequeños. Es importante hacerlo de manera temprana, para que se puedan implementar y cumplir las normas de empleo de cada dispositivo. También es recomendable dejar claras las edades de acceso a las redes sociales y a cada dispositivo concreto. Puede ser que se encuentren con amistades que ya tengan acceso y es importante que tengan presentes los riesgos que pueden conllevar en su desarrollo.

Si tus hijos ya han empezado a utilizar alguno de estos dispositivos e identificas que están siendo dañinos para su desarrollo, es fundamental que seas honesto y le expliques de manera sincera que te preocupa el peligro dañino que puede tener en su desarrollo como persona.