Muere una cuarta persona por el golpe de mar en el sur de Tenerife

Una mujer que había sido hospitalizada este domingo tras el golpe de mar en el sur de Tenerife es la cuarta víctima mortal de este suceso y en el que continúa la búsqueda de una persona desaparecida, según informan fuentes del Gobierno de Canarias.

La tragedia ocurrió pasadas las 16.00 horas del domingo, cuando una ola golpeó en la piscina natural de Isla Cangrejo, en la costa de Los Gigantes, municipio de Santiago del Teide.

Tres personas fueron rescatadas muertas y una mujer que había sido evacuada a un hospital ha fallecido esta noche.

El alcalde del municipio de Santiago del Teide ha insistido en llamar a la prudencia a los cientos de bañistas que acuden a las piscinas naturales de la isla y del municipio. Por el peligro que tiene el mar. Las víctimas se encontraban en las piscinas naturales de Isla Cangrejo, en la zona de los Gigantes, que estaban precintadas por fenómenos costeros desde el día 3 de diciembre.

