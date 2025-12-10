Quién es José Tomé, el líder del PSOE al que seis mujeres han denunciado por acoso sexual

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha sido denunciado por supuesto acoso sexual a seis compañeras del PSOE. El alcalde de Monforte de Lemos, ha ido poco a poco subiendo peldaños en el ámbito político e institucional desde 2005. Y es que Tomé se suma a la lista de escándalos internos que afronta el PSOE tras las denuncias por acoso contra Antonio Navarro, el secretario general del PSOE en Torremolinos (Málaga) y contra Francisco Salazar, el exasesor de Moncloa.

El presidente de la Diputación de Lugo ha recibido denuncias por supuestos tocamientos y propuestas de empleo a cambio de favores sexuales. Algunos de los testimonios que los denunciantes han relatado han sido algunos como "Nos tocaba las piernas", "Desvía al sexo cualquier tema de conversación" o "Se cree impune y es normal, porque nadie hace nada".

José Tomé: entre la denuncia y el municipalismo

Son muchos los años que ha estado José Tomé vinculado al PSOE en Galicia. Ha ocupado diferentes cargos importantes en la región, pero actualmente es presidente de la Diputación de Lugo desde 2019. Cargo que ostenta gracias al apoyo del BNG y para el que fue reelegido en 2023.

Antes de la política institucional, Tomé fue secretario general de UGT Galicia promoviendo la formación profesional y el empleo. Llegó a la política en 2005 cuando fue elegido diputado en el Parlamento de Galicia por la provincia de Lugo, un escaño que ocupó hasta 2011, cuando renunció para centrarse en la política municipal. Desde 2015 es alcalde de Monforte de Lemos, cargo que le hizo ascender en la política municipal y dentro del PSOE.

Fue en 2019 cuando la ejecutiva del PSOE en Lugo le eligió presidente y, más tarde, fue proclamado secretario general, un puesto que ha obtenido hace tan solo unos meses. Además, su cercanía política a Pedro Sánchez le ha permitido reforzar su posición interna en el partido, presentándose como fiel defensor del proyecto sanchista.

Una de las denunciantes ha reconocido que lleva mucho tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres del partido en la provincia de Lugo. "Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada. No se salva ninguna. Dicen que no es para tanto, que él es así, y te hacen pensar que la exagerada eres tú", ha afirmado esta denunciante en una entrevista.

Todo apunta a que su reconocida postura y al haberse consolidado como uno de los dirigentes socialistas más influyentes en Galicia, la intención de los mandatarios provinciales y regionales era tapar el caso mientas Tomé acumulaba más poder.