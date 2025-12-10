El truco mental que usan los astronautas para mantener la calma: la técnica de la 'respiración en caja'

El cuerpo humano sufre muchísimo en el espacio, es por ello que los astronautas antes de embarcarse en un viaje espacial deben llegar con la mejor condición posible para minimizar daños. No debemos olvidar, que en el espacio, el cuerpo no tiene que sostener su propio peso. Por lo que los músculos se atrofian en cuestión de días y se pierde fuerza y equilibrio. Por lo que si un astronauta no parte de una excelente condición física, perdería movilidad funcional muy rápido.

No cabe duda que los astronautas trabajan bajo uno de los entornos más estresantes que existen, y aun así logran mantener la calma incluso en situaciones críticas, pero ¿cómo lo consiguen? Como sucede con la condición física, todo se entrena. Uno de los trucos mentales más importantes que utilizan es lo que la NASA llama cognitive reframing o reencuadre cognitivo, combinado con una técnica de respiración que regula el sistema nervioso.

¿En qué consiste el truco mental de reencuadre cognitivo?

Los astronautas entrenan para desactivar la reacción emocional automática reinterpretando la situación. En lugar de pensar: “Esto es peligroso, voy a fallar”, su cerebro se entrena para pensar: “Esto es una tarea técnica que sé manejar paso a paso.” Este cambio de perspectiva disminuye la activación de la amígdala (centro del miedo) y aumenta la actividad de la corteza prefrontal (razonamiento). En palabras simples: se trata de convertir una amenaza en un procedimiento.

La técnica de respiración box breathing

Esta técnica es usada tanto en la Marina, como en la NASA. La respiración box breathing o también llamada respiración en caja, se realiza de la siguiente manera:

Inhalar 4 segundos

Mantener 4 segundos

Exhalar 4 segundos

Mantener 4 segundos

Este patrón calma el sistema nervioso simpático y activa el parasimpático, que induce tranquilidad. Además, ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca y aclara la mente.

¿Por qué funciona tan bien esta combinación?

Con estas dos técnicas estamos trabajando tanto el control fisiológico, como el control cognitivo. La respiración reduce la activación corporal del estrés y al cambiar la interpretación del peligro, el cerebro interpreta la situación como un problema técnico, no como una amenaza existencial.

Cuando se regulan cuerpo y mente a la vez, el cerebro deja de entrar en modo pánico y vuelve a modo solución.